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Cronaca
23/03/2026 21:32:00

Tragedia nel seggio: scrutatore muore per un malore improvviso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-03-2026/1774297968-0-tragedia-nel-seggio-scrutatore-muore-per-un-malore-improvviso.jpg

Dramma nella tarda mattinata nel quartiere Pagliarelli di Palermo, dove un uomo di 57 anni, Flaminio Puma, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di voto per il referendum sulla giustizia. L’uomo, architetto in servizio al Comune di Palermo, si trovava all’interno della scuola “Giuseppe Scelsa”, in via Giovanni Villani, quando è stato colto da un malore improvviso. Immediato l’intervento di un collega presente, che ha provato a rianimarlo, seguito dall’arrivo dei sanitari del 118. Nonostante i tentativi di soccorso, però, per il 57enne non c’è stato nulla da fare.

 

Sul posto è intervenuto anche il medico legale per gli accertamenti di rito, mentre i familiari, informati dell’accaduto, hanno raggiunto la scuola in un clima di grande dolore e sgomento.

 

Messaggi di cordoglio sono arrivati dalle istituzioni cittadine. Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Servizi elettorali Dario Falzone hanno espresso vicinanza alla famiglia, ricordando la professionalità e l’impegno dell’architetto, in servizio presso l’Ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune.

Anche la Fp Cgil Palermo ha manifestato il proprio cordoglio, sottolineando lo sgomento per la perdita improvvisa e stringendosi attorno ai familiari, agli amici e ai colleghi dell’ufficio tecnico comunale.



Cronaca | 2026-03-23 10:26:00
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