Referendum, l'affluenza della prima giornata in provincia di Trapani

Si sono aperti alle 7 i seggi per il referendum costituzionale sulla giustizia per la seconda giornata di votazioni. Si potrà votare fino alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo. Ieri, prima giornata di voto affluenza alta a livello nazionale, con le regioni del nord e del centro che trainano il dato fino al 46%.
In Sicilia, media del 34,94% mentre in provincia di Trapani il dato dei votanti era si attesta al 34,42%.
Questo il quadro dettagliato dei comuni del trapanese:
Trapani 34,16%
Erice 36,32%
Marsala 33,45%
Misiliscemi 32,87%
Alcamo 40,96%
Buseto Palizzolo 40,95%
Calatafimi Segesta 32,50%
Campobello di Mazara 32,88%
Castellammare del Golfo 36,21%
Castelvetrano 34,54%
Custonaci 29,45%
Favignana 29,27%
Gibellina 38,07%
Mazara del Vallo 31,07%
Paceco 34,46%
Pantelleria 22,96%
Partanna 37,32%
Petrosino 30,70%
Poggioreale 36,14%
Salaparuta 37,87%
Salemi 34,89%
San Vito Lo Capo 27,72%
Santa Ninfa 41,35%
Valderice 35,64%
Vita 33,59%