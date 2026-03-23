Mountain Bike XCO Finestrelle: l'Asd Leoni Team di Marsala ruggisce a Santa Ninfa

23/03/2026 18:00:00

Il grande ciclismo fuoristrada è tornato protagonista ieri con la settima edizione della XCO Finestrelle, una delle tappe più iconiche e tecniche del panorama siciliano. La manifestazione, curata con maestria dai "Finestrelle Bikers" e valevole per il campionato della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), ha confermato il suo prestigio nazionale ospitando team di assoluto rilievo come la "Rolling Bike di Reggio Calabria", alzando l'asticella della competizione a livelli altissimi. In questo contesto di pura adrenalina e agonismo, l’ASD Leoni Team di Marsala ha risposto presente, schierando i suoi uomini migliori e portando a casa risultati di grande prestigio. Il lampo della giornata porta la firma di Francesco Martinico, che nella categoria Elite Sport ha conquistato un fantastico 3° posto. Un podio sudato e meritato, arrivato al termine di una gara condotta con intelligenza tattica e grande forza fisica su un tracciato che non concedeva un attimo di respiro. Sempre in Elite Sport, il dominio di squadra dei "Leoni" è stato evidente, con un treno di atleti capaci di occupare stabilmente le prime posizioni della classifica: Michele Morsello ha sfiorato l'impresa chiudendo al 4° posto, seguito a ruota da un solido Alessio Tumminello (5°), da Vincenzo Di Bernardo (6°) e da Calogero Giacalone (8°). Una prova corale che testimonia l'ottimo stato di forma e la compattezza dell'intero collettivo lilybetano.

Nella categoria M2, caratterizzata da un livello agonistico definito dagli addetti ai lavori come "assoluto", spicca la prestazione di Angelo Rallo, che ha artigliato un eccellente 5° posto tra i big della disciplina. In questa stessa batteria, ha onorato la maglia con la consueta passione anche il Presidente Giovanni Genna, la cui partecipazione attiva alle gare più dure rimane un punto di riferimento e un costante esempio di dedizione per tutti i componenti del team.

Completano il quadro dei piazzamenti i risultati di Ezio Tumminelli, 9° nella categoria M3 (vista assenza categoria E-BIKE), e di Sebastiano Tranchida, 7° nella categoria M4, entrambi capaci di lottare con grinta fino all'ultimo metro.

Il successo dell'ASD Leoni Team è frutto non solo delle gambe dei suoi atleti, ma anche del sostegno vitale dei partner che accompagnano la squadra in ogni sfida stagionale. La spedizione a Santa Ninfa si chiude con un bilancio ampiamente positivo e la consapevolezza di poter competere ad armi pari con le realtà più strutturate del ciclismo nazionale, portando ancora una volta il nome di Marsala ai vertici della mountain bike regionale.



