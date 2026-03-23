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Sport
23/03/2026 12:30:00

Tennis Tavolo: Germaine Lecocq da leggenda - Trionfa ai Regionali ed in Coppa Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-03-2026/tennis-tavolo-germaine-lecocq-da-leggenda-trionfa-ai-regionali-ed-in-coppa-sicilia-450.jpg

Non si arresta l’onda d’urto della Germaine Lecocq Marsala, che trasforma i Campionati Regionali e la Coppa Sicilia di Caltagirone in un palcoscenico da leggenda. Sotto la guida attenta e magistrale dei coach Claudio Amato, Alessandro Amato e Dario Nicchi, la spedizione marsalese rientra con un bottino che parla di dominio assoluto, crescita esponenziale del vivaio e di una fame di vittorie che non conosce confini. L’apertura della kermesse ha visto la Germaine Lecocq sollevare al cielo la prestigiosa Coppa Sicilia a squadre. Un successo corale, una vittoria della coesione che ha visto protagonisti la brava Clara Cumbo, il talentuoso Federico Bellissimo e la piccola ma grintosa Giulia Arrigo. È stata la vittoria della coesione, un risultato che testimonia come la società marsalese stia primeggiando grazie ad un ragionato e programmato progetto sportivo. 
Se la Coppa ha celebrato il gruppo, i singoli hanno consacrato Clara Cumbo come un’atleta fuori dal comune. La giovane pongista si è confermata "Regina Assoluta" del tennis tavolo siciliano, firmando una doppietta praticamente perfetta. Clara ha dominato il tabellone del Singolare Femminile Unificato Under 15-17 con un'autorità disarmante, superando ed annichilendo tutte le avversarie. Una prestazione che l’ha vista primeggiare non solo nel singolo, ma anche nel doppio e nel misto, portando a casa un totale di ben cinque medaglie d'oro. La piccola Giulia Arrigo ha incantato e brillato per maturità tecnica nel torneo Under 11/13, arrendendosi solo in finale a Marika Altesi. Nell'Under 15/17 Maschile, Federico Bellissimo ha sfiorato l'impresa epica. Avanti 2-0 contro Riccardo Di Pietro (B1 Enna), ha lottato fino all'ultimo punto del quinto set, uscendo a testa altissima da una battaglia terminata 3-2. Fotocopia della finale di Bellissimo per Giovanni Altesi che nella categoria Under 17/21 si è arreso solo al termine di una rimonta al cardiopalma subita da Simone Giacone (2-3).
Primi Posti (ORO):
Singolare Femminile Under 15/17, Clara Cumbo;
Coppa Sicilia a Squadre, Cumbo - Bellissimo – Arrigo;
Quarta Categoria Femminile, Clara Cumbo;
Doppio Femminile, Clara Cumbo - Viola Formica;
Doppio Misto, Clara Cumbo - Federico Bellissimo;
Secondi Posti (ARGENTO):
Quarta Categoria Maschile, Federico Bellissimo;
Singolare Femminile Under 11/13, Giulia Arrigo;
Singolare Maschile Under 15/17, Federico Bellissimo;
Singolare Maschile Under 17/21, Giovanni Altesi;
Doppio Misto, Pasquale Titone - Giovanni Altesi.









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