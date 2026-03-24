Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
24/03/2026 18:16:00

Trapani, il futuro di Piazzale Ilio tra BRT e mercato: il grido d'allarme di Confimprese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-03-2026/trapani-il-futuro-di-piazzale-ilio-tra-brt-e-mercato-il-grido-d-allarme-di-confimprese-450.jpg

Il progetto della BRT (Bus Rapid Transit a Trapani non è solo una sfida alla mobilità, ma rischia di diventare un terremoto per l'economia locale.

Al centro della nuova contesa c'è Piazzale Ilio, lo snodo che oggi ospita il mercato settimanale e che, secondo i piani di riorganizzazione urbana, dovrebbe cambiare volto per diventare il punto dedicato al parcheggio e da cui partiranno i bus.

Davanti alle perplessità dei commercianti, Confimprese Sicilia ha rotto gli indugi chiedendo un incontro urgente al sindaco Giacomo Tranchida e all’assessore ai Mercati Andrea Vassallo. La preoccupazione è chiara: tutelare il presidio economico rappresentato dai commercianti ambulanti. Il mercato di Piazzale Ilio è oggi un attrattore di flussi importante che alimenta l'intero sistema commerciale urbano.

Secondo Giovanni Felice, coordinatore regionale di Confimprese, il rischio è creare un "deserto" logistico: "Infrastrutture e mobilità devono sostenere il commercio, non indebolirlo. Un parcheggio privo di attrattori rischia di restare vuoto".

Un punto cruciale sollevato dall'associazione riguarda la percezione dell'accessibilità. Se i cittadini percepiscono Piazzale Ilio come un luogo difficile da raggiungere a causa dei cantieri o della nuova viabilità, la risposta non sarà il bus, ma il click: la difficoltà di accesso spinge l'utenza verso il commercio online. 

Sebbene il Comune abbia avviato confronti con i locali, Confimprese chiede di allargare il tavolo a tutte le rappresentanze per una valutazione d'impatto reale, per approfondire il ruolo del mercato, valutare soluzioni organizzative compatibili con il sistema di mobilità e analizzare le ricadute complessive sul commercio cittadino.

 L'obiettivo è contribuire alla costruzione di un modello equilibrato, capace di coniugare innovazione, accessibilità e tutela delle attività economiche presenti sul territorio. 









Native | 24/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-03-2026/1774014719-0-micro-risparmio-quotidiano-i-metodi-per-mettere-da-parte-piccole-somme.jpg

Micro-risparmio quotidiano: i metodi per mettere da parte piccole somme

Native | 19/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/1773842763-0-giulio-bellan-e-le-novita-per-le-imprese-siciliane-maggiorazione-fino-al-180.jpg

Giulio Bellan e le novità per le imprese siciliane: maggiorazione...

Native | 17/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773658411-0-estate-2026-prenota-il-tuo-viaggio-con-autoservizi-salemi.jpg

Estate 2026: prenota il tuo viaggio con Autoservizi Salemi 