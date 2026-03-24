24 Marzo: vince il NO, il "rammarico" di Meloni, la festa delle opposizioni

24/03/2026 07:18:00

E' il 24 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il 53,2 per cento degli italiani ha bocciato la riforma della giustizia, votando No al referendum. Circa 15 milioni di persone hanno votato contro, quasi due milioni in più rispetto a chi ha votato Sì

• L’affluenza al referendum è stata alta, al 58,93 per cento. Hanno votato molti giovani (soprattutto per il No). Napoli è stata la città col più alto numero di No, il 75 per cento. Il No ha vinto anche ad Arcore, e ha preso il record di preferenze a Lodine (Nuoro), dove è stato scelto dal 91,3 per cento dei 183 votanti. Il Sì ha prevalso in sole tre Regioni, tutte guidate dalla Lega: Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia

• Meloni ha detto che «rispettiamo questa decisione» ma «c’è rammarico». Il ministro della Giustizia Nordio, rispondendo alla giornalista che gli chiedeva se si dimetterà, ha risposto: «No, perché?»

• Le opposizioni si sono ritrovate a festeggiare a piazza Barberini a Roma (Bonelli ha scandito lo slogan del maggio francese, Landini ha citato Neruda) e già parlano di primarie. Nel palazzo di Giustizia di Napoli i magistrati hanno festeggiato con cori tipo «chi non salta...» e cantando Bella ciao



• Come ci si aspettava ormai da tempo, John Elkann ha venduto il gruppo Gedi, che comprende il quotidiano Repubblica, ai greci di Antenna, per circa 100 milioni di euro (non è nota la cifra esatta)

• Trump ha detto che sono in corso «conversazioni molto buone e produttive» su una tregua in Iran, ma gli iraniani lo hanno subito smentito dicendo che non sono avvenute comunicazioni dirette. L’andamento delle Borse ha seguito quello ondivago delle notizie

• I Maga stanno cominciando a mostrare segni di scontento verso Trump, che accusano di combattere in Iran «per Israele» e contro gli interessi statunitensi

• La Commissione europea ha detto che il trattato tra Ue e Mercosur verrà applicato in via provvisoria dal 1° maggio

• Pare che il capo della diplomazia ungherese informasse il russo Lavrov delle discussioni fatte durante le riunioni dell’Ue

• Un operaio di 22 anni è morto finendo negli ingranaggi di un macchinario per il taglio di lamiere, ieri mattina in un’azienda nel padovano

• Atterrando a New York, un aereo canadese è finito contro un mezzo dei pompieri. I due piloti sono morti e 41 persone sono rimaste ferite

• Un aereo militare colombiano è caduto al confine con il Perù. A bordo c’erano 125 persone: 48 sono state ritrovate ferite, le altre si teme che siano tutte morte

• Uno scialpinista valtellinese è morto travolto da una valanga in Alaska

• Un 14enne di Fondi, in provincia di Latina, ha accoltellato un 16enne (che è ancora vivo) e poi se n’è vantato sui social

• A Caserta un uomo è stato denunciato perché in casa aveva dei cardellini che, per farli cantare meglio, aveva accecato

• Da ieri una statua di Cristoforo Colombo campeggia nel giardino della Casa Bianca

• I giornalisti sciopereranno il 27 marzo e il 16 aprile

• Da domani torna il freddo, con temperature più basse anche di 12 gradi: temporali, grandinate al Centro-sud, la Bora al Nord, e forse la neve

• Mark Zuckerberg starebbe lavorando all’allenamento di un agente Ai che possa aiutarlo nel suo ruolo di amministratore delegato di Meta

• È pronta la bozza per i nuovi programmi di studio nei licei: storia sarà concentrata sull’Occidente, geografia torna ad essere una materia separata da storia, filosofia verrà insegnata con approccio «interpretativo» o «sistematico» anziché storico, verranno introdotte graphic novel e sceneggiature nei programmi

• A Londra quattro ambulanze appartenenti a un servizio di soccorso ebraico sono state incendiate

• In Siria si protesta per le restrizioni sull’alcol per timore di una svolta conservatrice del governo

• In Danimarca i leader dei partiti politici hanno passato insieme 24 ore per una specie di reality show

• Il parlamento ha avviato l’iter per rendere l’ora legale permanente in Italia. Già da luglio potrebbe essere avviata una sperimentazione

• A Coverciano è iniziato il ritiro della Nazionale in vista della partita di giovedì contro l’Irlanda del Nord. Chiesa era stato convocato, è arrivato, ma se n’è già andato (è stato sostituito da Cambiaghi)

• Stanotte ai Miami Open Sinner ha battuto agli ottavi il francese Moutet in due set

• Alla presentazione del nuovo film di Verdone, il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis ha detto: «Se [il ministro] Giuli non sa distribuire i soldi al cinema è meglio che non faccia il ministro»

• Sono morti il cantante fondatore dei Bisonti Bruno Castiglia (84 anni), l’attrice canadese Carrie Anne Fleming (51), l’ex premier francese Lionel Jospin (88), l’attrice statunitense Valerie Perrine (82), il proprietario di OnlyFans Leonid Radvinsky (43)



Titoli

Corriere della Sera: Referendum, l’onda del No

la Repubblica: No

La Stampa: Giustizia, il No gela Meloni

Il Sole 24 Ore: Venti di pace in Iran, sprint delle Borse / Cadono petrolio, oro e rendimenti bond

Avvenire: Molto più no che sì

Il Messaggero: Referendum, vittoria netta del No

Il Giornale: Così proprio No

Leggo: Referendum, la vittoria del No

Qn: L’Italia dice No

Il Fatto: L’Italia / s’é desta

Libero: L’ingiustizia è uguale per tutti

La Verità: La repubblica dei giudici

Il Mattino: Giustizia, la vittoria del No

il Quotidiano del Sud: Giustizia, Meloni paga gli errori

il manifesto: Adesso Sì

Domani: Un miracolo italiano



