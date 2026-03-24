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Cronaca
24/03/2026 20:00:00

Due navi straniere irregolari fermate nei porti di Trapani e Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-03-2026/1774370671-0-due-navi-straniere-irregolari-fermate-nei-porti-di-trapani-e-palermo.jpg

Due navi straniere sono state fermate nei porti di Trapani e Palermo dai comandi della Direzione marittima della Sicilia occidentale, nell’ambito dei controlli previsti dal Memorandum di Parigi. Le ispezioni hanno portato anche all’elevazione di sanzioni per oltre 20 mila euro.

 

Il primo intervento è stato effettuato nel porto di Trapani, dove è stata bloccata una nave battente bandiera liberiana, con equipaggio di nazionalità mista, di oltre 8 mila tonnellate di stazza e lunga circa 130 metri. Durante i controlli sono emerse gravi carenze nei sistemi di emergenza e sicurezza, anche in caso di black-out, oltre a una preparazione insufficiente dell’equipaggio nella gestione delle situazioni critiche, rilevata durante un’esercitazione antincendio.

 

Il secondo fermo è scattato invece nel porto di Palermo, nei confronti di una nave battente bandiera di Antigua & Barbuda, di oltre 7 mila tonnellate di stazza e lunga circa 120 metri, anch’essa con equipaggio internazionale. Gli ispettori hanno riscontrato 12 carenze, tra cui il mancato funzionamento dei sistemi di emergenza e una preparazione inadeguata dell’equipaggio. È stato inoltre accertato il malfunzionamento del Voyage Data Recorder, oltre ad altre criticità nella gestione complessiva della sicurezza.

La nave resterà ferma fino a quando l’armatore non provvederà a risolvere tutte le irregolarità segnalate dal team ispettivo della Guardia costiera di Palermo.

 









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