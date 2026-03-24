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Cultura

» Sociale
24/03/2026 10:16:00

Trapani, “Autism Day”: università, associazioni e studenti a confronto sull’inclusione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-03-2026/1774344182-0-trapani-autism-day-universita-associazioni-e-studenti-a-confronto-sull-inclusione.jpg

Si terrà il prossimo 30 marzo, nell’aula magna del polo universitario di Trapani, il convegno “Autism Day”, iniziativa che punta a mettere al centro il tema dell’autismo non solo sul piano sanitario, ma anche sociale e culturale. Un momento di confronto tra mondo accademico, associazioni e testimonianze dirette per riflettere su inclusione e diritti.

L’evento nasce su iniziativa dello studente Alessandro Ranno, con il coinvolgimento dell’associazione Trapani Accessibile – di cui è segretario – e di diverse realtà studentesche di Trapani e Palermo, insieme a numerose associazioni del territorio. Un’adesione ampia, che segnala come il tema dell’inclusione stia assumendo un peso crescente anche nel dibattito pubblico locale.

Il convegno gode del patrocinio dei Comuni di Trapani, Erice, Paceco, Misiliscemi e Valderice, oltre che del distretto socio-sanitario D50, a conferma di un interesse istituzionale che va oltre il solo ambito universitario. 

Il programma si articolerà in due parti. Nella prima, spazio agli interventi dei docenti dell’Università di Palermo, con contributi che affronteranno il tema dell’autismo da diverse prospettive disciplinari: giuridica, motoria, turistica e sociale. Interverranno, tra gli altri, i coordinatori dei corsi di studio Luciana De Grazia, Giuseppe Battaglia e Gioacchino Fazio, insieme al docente di diritto dell’Unione Europea Oreste Pallotta, alla delegata per la disabilità Monica De Simone e all’avvocata Tiziana Barone.

La seconda parte sarà invece dedicata alle esperienze dirette. Associazioni come Borgo Blu di Mazara del Vallo, SOS Autismo Trapani e la cooperativa “Voglia di Vivere” porteranno testimonianze concrete di lavoro sul territorio.

Previsti anche gli interventi di studenti e di realtà associative, tra cui Sportivamente, oltre alla partecipazione dello youtuber Davidecult che, insieme alla moglie, lancerà un messaggio sull’inclusione.

Ad introdurre i lavori sarà lo stesso Alessandro Ranno, mentre la moderazione è affidata a Maria Rita Carletti. Le conclusioni saranno curate da Valeria Ferranti, delegata CIP Trapani. Non mancheranno i saluti istituzionali, con la presenza dei vertici del polo universitario e del consorzio trapanese, insieme ai rappresentanti dell’Università di Palermo e delle istituzioni locali, tra cui la sindaca di Erice Daniela Toscano.

Particolarmente significativa la partecipazione prevista: oltre 1500 studenti, tra universitari e scuole superiori e medie, seguiranno il convegno sia in presenza che online. Un dato che conferma come il tema dell’autismo venga sempre più percepito come una questione collettiva, che riguarda scuola, istituzioni e società nel suo complesso.









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