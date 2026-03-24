Marsala: Rino Passalacqua nominato presidente cittadino di Italia Viva - Casa Riformista

24/03/2026 15:44:00

C'è un nuova nomina politica a Marsala. Il presidente provinciale di Italia Viva – Casa Riformista, Nicola Rizzo, ha designato il consigliere comunale Rino Passalacqua come presidente cittadino del movimento.

Passalacqua avrà il compito di rafforzare la presenza e il radicamento del partito sul territorio marsalese, lavorando all’organizzazione della struttura locale e al coinvolgimento di nuove energie politiche.

In vista delle prossime elezioni comunali di maggio, lo stesso Passalacqua sarà candidato insieme ad altri esponenti di Casa Riformista all’interno della lista civica “Marsala Civica – Sud chiama Nord – Patti sindaca”.

"Alla nuova guida cittadina gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il suo impegno possa contribuire allo sviluppo politico e amministrativo della città di Marsala e, più in generale, della Sicilia", si legge in una nota del direttivo del movimento.



