25 Marzo: dimissioni nel governo, addio a Gino Paoli, imponente attacco russo

25/03/2026 07:17:00

E' il 25 Marzo 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Meloni ha chiesto e ottenuto le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi. Voleva anche quelle di Santanchè, ma la ministra ha opposto resistenza, e allora Palazzo Chigi ha diramato un’irrituale nota in cui si scrive che se ne «auspica» il passo indietro

• È morto Gino Paoli. Aveva 91 anni. Era a casa sua, dove era tornato dopo un breve ricovero. Simbolo del cantautorato genovese, era nato in Friuli da un famiglia di origini toscane e giuliano-dalmate

• Il centrosinistra, galvanizzato dalla vittoria del No, sta già pensando alle primarie. Anche Ruffini si è detto disponibile. Invece per la sindaca di Genova Salis «sono uno strumento sbagliato»



• Gli iraniani hanno riaperto lo stretto di Hormuz alle imbarcazioni «non ostili», che però, per passare, devono pagare un pedaggio da pare due milioni di dollari

• Il Qatar ha interrotto le forniture di gas all’Italia, che equivalgono all’11,3 per cento circa del consumo nazionale. Oggi Meloni è in Algeria per parlare degli accordi sul gas, di quelli già esistenti e di nuovi eventuali

• Il Pakistan si è offerto di ospitare i negoziati tra Usa e Iran. Colloqui che secondo Rafael Grossi, capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, potrebbero iniziare già questo finesettimana a Islamabad. Ma il Wall Street Journal scrive che il Pentagono starebbe per inviare in Iran 3.200 soldati

• Il Libano ha espulso l’ambasciatore iraniano Mohammad Reza Sheibani, e l’Iran in risposta ha lanciato per la prima volta un missile (poi intercettato) verso il Paese dei cedri

• Il ministro degli Esteri ungherese ha ammesso di aver parlato con il russo Lavrov di quel che accade nelle riunioni dell’Ue. Sono conversazioni che è normale fare, secondo lui.

• Ieri i russi hanno lanciato circa mille droni sull’Ucraina, l’attacco più imponente in un solo giorno dall’inizio della guerra

• Alle elezioni in Danimarca hanno vinto i socialdemocratici di Frederiksen, ma senza ottenere la maggioranza

• In provincia di Rovigo una donna svenuta per le esalazioni di monossido è stata salvata dal figlio di 4 anni, che al telefono con i soccorritori è riuscito a spiegare cosa stava succedendo

• L’Ue e l’Australia hanno stipulato un nuovo accordo che elimina oltre 1 miliardo di euro all’anno di dazi sulle esportazioni europee. È stato anche deciso che i vignaioli australiani potranno usare la parola Prosecco per vendere il vino all’interno del loro Paese

• Trump ha visitato Graceland, la tenuta dove abitò Elvis a Memphis, in Tennessee

• Il calciatore norvegese Erling Haaland ha comprato un libro antico di saghe norrene per 116 mila euro per regalarlo alla biblioteca del suo paese di origine

• Il cda di Monte dei Paschi di Siena ha indicato Fabrizio Palermo come «unico candidato alla carica di amministratore delegato della banca»

• Eni è uscita dal consorzio che aveva ottenuto dal governo israeliano il permesso di sfruttare un giacimento al largo di Gaza

• A 17 mila ore di viaggio dalla Terra (cioè relativamente vicino), è stata scoperta un’altra Terra, cioè un pianeta «gemello» che potrebbe ospitare acqua liquida e che ha un’orbita di 50 giorni

• L’ammiraglia della Flotilla è sbarcata a Cuba portando aiuti umanitari. Si chiama Granma 2.0, richiamandosi al nome dello yacht sgangherato che nel 1956 portò Castro, Guevara e gli esuli cubani sull’isola, dove poi fecero la rivoluzione

• L’ex direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, è indagato per crimini contro l’umanità per aver «condotto una politica volta a ostacolare, a qualunque costo – soprattutto in termini di vite umane – l’ingresso dei migranti nell’Unione Europea»

• Ronaldo e la sua compagna Georgina hanno postato una foto dove si vedono oggetti per un valore complessivo di circa 18 milioni di euro (una Bugatti, i loro orologi, l’anello di fidanzamento di lei)

• Sabato il Papa andrà in visita nel principato di Monaco

• Un prete sostiene che Bossi negli ultimi anni si era convertito e apprezzava la messa con l’organo

• Ai funerali di Cirino Pomicino è stato fatto sentire il Valzer numero 2 di Shostakovich, come aveva chiesto lui

• Oggi e domani emissari della Procura di Roma saranno a Sion per selezionare gli atti dell’indagine sul rogo di Crans-Montana

• I tifosi hanno denunciato la Fifa perché i biglietti dei Mondiali sono troppo cari

• A Miami Sinner ha battuto Michelsen in due set guadagnandosi l’accesso ai quarti

• Sono morti il medico statunitense John Michael Bishop (90 anni), l’imprenditore della Brionvega Ennio Brion (86), il latinista Gualtiero Calboli (94), lo storico direttore del Giro d’Italia Carmine Castellano (89), il giornalista statunitense Brian Doherty (57), la donna che introdusse lo yoga negli Usa, Lilias Folan (90), la giornalista di Repubblica Laura Mari (43)



Titoli

Corriere della Sera: Lo scossone nel governo

la Repubblica: Terremoto nel governo

La Stampa: Governo, slavina referendum

Il Sole 24 Ore: Finanza, arrivano le nuove regole

Avvenire: Effetto a cascata

Il Messaggero: Giustizia, scossa nel governo

Il Giornale: Rivoluzione Giorgia

Leggo: Giustizia, terremoto nel governo

Qn: Dimissioni nel governo / Meloni scarica Santanchè

Il Fatto: Fuori i primi 3

Libero: La motosega di Giorgia

La Verità: La Meloni fa piazza pulita

Il Mattino: Referendum, scossa nel governo

il Quotidiano del Sud: Giustizia, è un terremoto

il manifesto: Strage di Stato

Domani: Le grandi purghe di Meloni / «Via Santanchè e Delmastro»



