Buongiorno24 del 25 Marzo 2026

25/03/2026 09:24:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca giudiziaria, perché si è tenuta l’udienza al Tar sul caso del PalaDaidone e dello scontro tra Comune e Trapani Shark. Al centro il ricorso della società del patron Valerio Antonini contro lo sgombero dell’impianto. Il Comune difende la propria decisione parlando di gravi inadempienze e di una gestione non compatibile con la natura pubblica della struttura. La decisione dei giudici amministrativi è attesa a breve.

Sempre sul fronte giudiziario, si apre a Trapani il processo legato alla formazione professionale, con tra gli imputati anche l’ex senatore Nino Papania. Al centro un finanziamento da 9 milioni di euro e la denuncia di decine di

lavoratori che da anni non percepiscono stipendi.

Restiamo sulla sanità, con una segnalazione che arriva da una paziente oncologica e riaccende il tema delle liste d’attesa e della presa in carico. L’Asp Trapani replica parlando di un percorso non corretto, ma il caso mette in luce un problema più ampio di comunicazione e orientamento dei pazienti.

Intanto, sempre a Trapani, torna dopo oltre vent’anni il corso di laurea in Ostetricia, un segnale importante per il rafforzamento dell’offerta formativa e sanitaria del territorio.

Sul piano politico, a Marsala continua a salire la tensione in vista delle elezioni comunali. Nuove polemiche social tra i sostenitori dei candidati, dopo un evento pubblico finito al centro delle critiche per presunto uso elettorale di uno spazio culturale. E intanto si registrano anche movimenti nei partiti, con nuove nomine e assetti in costruzione.

Sempre a Marsala, si apre anche una riflessione sul voto referendario: in tutta la provincia di Trapani il Sì ha vinto soltanto a Campobello di Mazara, un dato che fa discutere e che conferma le particolarità politiche di quel territorio.

Dalla provincia arrivano anche segnali sul riutilizzo dei beni confiscati: a Castelvetrano il Comune mette a bando sei immobili da destinare ad attività sociali e collettive.

Sul fronte economico, cresce l’allarme delle marinerie siciliane, che denunciano costi sempre più alti e una situazione non più sostenibile per il settore della pesca.

E ancora lavoro e formazione: i dati raccontano un disallineamento sempre più forte tra domanda e offerta, con migliaia di giovani formati ogni anno ma imprese che faticano a trovare profili adeguati.

Chiudiamo con il caro voli: in vista della Pasqua, tornare in Sicilia diventa sempre più costoso, con biglietti che raggiungono cifre altissime, rendendo in alcuni casi più conveniente volare all’estero.

Buongiorno24 torna ogni mattina per accompagnarvi tra le notizie del giorno, con l’obiettivo di capire cosa succede nel nostro territorio.



