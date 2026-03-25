Atletica: grande spettacolo alla Riserva dello Zingaro per la II° Prova EcoTrailSicilia

25/03/2026 08:11:00

Si è disputato in settimana il Trail dello Zingaro, che ha avuto come splendido palcoscenico la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, tornata fruibile lo scorso 14 marzo dopo circa otto mesi di chiusura in seguito al devastante incendio del 25 luglio 2025, che aveva distrutto 1.600 ettari di vegetazione. Un evento reso possibile grazie al fondamentale lavoro dell’Ente Gestore della Riserva, che ha svolto un ruolo determinante nella riuscita della manifestazione. In particolare, l’apertura e la messa in sicurezza di sentieri appositamente predisposti per la gara, hanno consentito agli atleti di vivere un’esperienza unica, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle delicate caratteristiche naturalistiche dell’area protetta. Proprio per queste ragioni, il percorso della gara lunga ha subito una leggera modifica con una riduzione di circa 4 chilometri: dai previsti 33 si è passati a 29 chilometri, con 1900 metri di dislivello positivo. Confermato il Trail della Ficarella sui 16 chilometri e un dislivello di 980 metri. Uno scenario che anche ieri ha saputo regalare emozioni uniche, tra palme nane, frassini, sentieri a sfiorare le acque cristalline e tratti in quota con affacci mozzafiato su Macari, San Vito Lo Capo e Monte Cofano, fino a scorgere in lontananza le isole Egadi.

Tra gli uomini successo del polacco Pachowicz Krzysztof, già vincitore del Trail della Ficuzza lo scorso dicembre, che si è imposto con il tempo di 3h06’49”. Seconda piazza per Manuel Pizzolato (Evolution Sport Team) in 3h08’43”, mentre il terzo posto è andato a Mirko Rigoni (Azalai ASD). Un podio privo di atleti isolani. In campo femminile, vittoria per la rumena Maria Ana Ceornei (Atletica Montefiascone) autrice di una prova straordinaria, che le è valsa anche la settima posizione assoluta, con il tempo di 4h00’23”. Alle sue spalle Giuseppina Eva Casella (ASD Bee.r) in 4h56’23”, mentre al terzo posto si è confermata la polacca della Trinacria Palermo Ania Danuta Figarska (5h12’03”). Nella prova sui 16 chilometri, successi per Maria Giangreco (Trinacria Palermo) tra le donne e Gabriele Giacalone tra gli uomini. Sulla stessa distanza si è svolto anche il walktrail.

Circa 150 gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione, molti arrivati anche da oltre confine. Per tutti pacchi gara con prodotti locali a chilometro zero, tra cui la prelibata “cassatella”. Dopo la gara gli atleti hanno potuto godere anche del pasta party riconvertito con il più locale pane "cunzato". L’evento, organizzato dall’Asd Ecotrail Sicilia, è stato patrocinato dal Comune di Castellammare del Golfo, dell’Ente Riserva Naturale Orientata dello Zingaro e dall’Assessorato Regionale all'agricoltura della regione Sicilia. Il circuito Ecotrailsicilia 2026 proseguirà con il prossimo appuntamento fissato per il 23 maggio, quando sarà la volta del Trail di Pantelleria, pronto ad accogliere atleti e appassionati in uno scenario unico nel cuore del Mediterraneo, con la 43 chilometri e due proposte sui 17 chilometri.



