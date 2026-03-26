Week end a Trapani: gli appuntamenti da non perdere

26/03/2026 09:33:00

Fine settimana denso di appuntamenti tra Trapani ed Erice.

Venerdì 27 marzo ore 17.30 Biblioteca Fardelliana, nuovo appuntamento di "Riscopriamo i classici".



Un incontro dedicato alla straordinaria poesia di Alda Merini, “Sono nata il ventuno a primavera”, che ha conosciuto il volto della crudeltà e la bellezza estrema della vita e le ha sempre rese fluide essenze della sua vocazione poetica. Reading di Ornella Fulco, Stefania La Via, Giampiero Montanti.

Sabato 28 marzo, ore 19.30 al Complesso S. Domenico, "A lungo ho sognato i tuoi cieli azzurri".

Nell'ambito della stagione concertistica di "Trapani Classica", Concerto per Canto, Pianoforte e voce recitante: di Susanne Bungaard, Giacometta Marrone d'Alberti e Guido Barbieri. In programma brani di R. Strauss, Enoch Arden, Melodramma op.38, Vier Letzte Lieder. In collaborazione con Ente Luglio Musicale e Comune di Trapani.

Domenica 29 marzo, ore 20.30 Cattedrale di S. Lorenzo, "Requiem in RE minore k.626 di W. A. Mozart".

Nell'ambito della 78 stagione dell' Ente Luglio Musicale Trapanese, una iniziativa che si colloca nel cuore della Settimana Santa. Sul podio: il M.° Nicola Kithatzis, che guiderà l'orchestra e il Coro del Luglio Musicale Trapanese, insieme ai solisti Laura Catrani (soprano), Silvia Regazzo (contralto), Luciano Giambra (tenore) e Ugo Guagliardo (basso). All'organo Carmen Pellegrino. Il coro è preparato da Fabio Modica.

Lunedì 30 marzo, ore 17.30 Sala "Torre Arsa" della Biblioteca Fardelliana, presentazione del libro "Operazione Husky", di Beppino Tartaro.

Nel luglio 1943, con lo sbarco alleato in Sicilia, l’ "Operazione Husky" non rappresentò soltanto una formidabile offensiva militare, ma segnò anche un profondo punto di svolta politico e sociale per l’Italia. Attraverso una rigorosa documentazione, il libro ricostruisce la preparazione dell’invasione americana, la composizione delle forze in campo e la rapida avanzata anglo-americana, mettendo in luce le gravissime condizioni di inferiorità in cui operavano le truppe italiane. Dialoga con l'autore Valentina Colli.

Sempre il 30 marzo, alle ore 21.00 al Teatro Ariston, "Turno di notte. Quando il lavoro uccide".

Nell'ambito della Settimana della Memoria del "Non ti scordar di me", il Comune di Erice patrocina lo spettacolo teatrale con la partecipazione degli alunni delle scuole ericine. Scritto e diretto da Massimo Pastore e Adriana Parrinello, percorso scenografico a cura di Giorgia Bevilacqua.



