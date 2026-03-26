A Castellammare il  West Sicily Short Film Festival  

26/03/2026 22:00:00

La Sicilia si conferma ancora una volta crocevia di creatività e linguaggi artistici internazionali. Ad aprile 2026 prende ufficialmente il via il West Sicily Short Film Festival (WSSFF), manifestazione interamente dedicata al mondo del cortometraggio, ospitata nella suggestiva cornice costiera di Castellammare del Golfo.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: offrire una vetrina di rilievo sia ai registi emergenti che ai professionisti affermati, creando un ponte tra il territorio trapanese e le produzioni indipendenti provenienti da tutto il mondo.

Un format innovativo e dinamico

Il WSSFF si distingue per una struttura originale rispetto ai festival tradizionali. La competizione si svilupperà infatti su base mensile, premiando con continuità i migliori lavori in concorso.

Due le categorie principali:

Short Shorts : cortometraggi ultra-brevi fino a 5 minuti

: cortometraggi ultra-brevi fino a 5 minuti Short Films: opere più articolate, fino a 30 minuti

Ogni mese verranno selezionati i vincitori per ciascuna categoria, che accederanno automaticamente alla fase finale del festival, dove sarà assegnato il prestigioso riconoscimento del Sampaiolo d’Oro.

Il gran finale al Teatro Apollo

Il percorso del festival culminerà a maggio 2027 con una serata di gala nello storico Teatro Apollo. Durante l’evento, i cortometraggi vincitori delle selezioni mensili saranno proiettati sul grande schermo davanti a una giuria di esperti e al pubblico in sala.

Per ampliare la partecipazione, la serata finale sarà trasmessa anche in diretta streaming, consentendo agli spettatori di tutto il mondo di assistere alla proclamazione dei vincitori assoluti.

Un ponte tra territorio e cinema globale

«Vogliamo che Castellammare del Golfo diventi un laboratorio di idee e un punto d’incontro per chi vede nel cinema breve una forma d’arte potente e necessaria», spiegano gli organizzatori. «Il West Sicily Short Film Festival non è solo un concorso, ma un dialogo tra la bellezza del nostro territorio e la visione globale dei filmmaker contemporanei».

Alla guida del festival ci sono Giovanni Navarra, direttore organizzativo, e Claudio Colomba, direttore artistico.

Come partecipare

Le iscrizioni sono già aperte: i filmmaker interessati possono candidare i propri lavori attraverso la piattaforma FilmFreeway al link ufficiale del festival.

Un’occasione importante per entrare in un circuito internazionale e portare il proprio sguardo creativo nel cuore della Sicilia.



