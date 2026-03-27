Marsala, le mafie globali entrano in aula: “Nel vuoto prosperano”

27/03/2026 16:33:00

Marsala si ferma a riflettere sulle mafie che cambiano pelle e confini. E lo fa partendo dalle scuole, con un confronto diretto tra studenti ed esperti su uno dei temi più complessi del nostro tempo: i traffici internazionali e il ruolo delle organizzazioni criminali nel mondo globalizzato.

Si è tenuta questa mattina, all’I.T.E.T. “Giuseppe Garibaldi”, l’ultima conferenza del progetto educativo antimafia promosso dal Centro Studi Pio La Torre, dedicata proprio a “Le mafie e i traffici internazionali”. Un appuntamento che ha coinvolto, in presenza e in streaming, centinaia di studenti collegati da tutta Italia.

La scuola come presidio di libertà

Non è solo una conferenza, ma un percorso. Il progetto del Centro Studi Pio La Torre, giunto alla sua 20ª edizione, ribadisce un’idea semplice ma potente: la scuola come primo argine alla cultura mafiosa.

Lo ha ricordato anche Loana Giacalone, dirigente dell’istituto marsalese, sottolineando come le aule diventino spazi di cittadinanza attiva e analisi critica. Non solo memoria, dunque, ma strumenti concreti per leggere il presente.

L’obiettivo è chiaro: aiutare gli studenti a riconoscere i fenomeni mafiosi nella loro dimensione reale, lontani da narrazioni mitizzate, e comprenderne l’impatto sulla vita quotidiana.

Il confronto con gli esperti

Ad aprire l’incontro è stata la dirigente Giacalone. Poi gli interventi di Ernesto Ugo Savona, direttore di Transcrime all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e del direttore di Tp24 Giacomo Di Girolamo. A coordinare i lavori Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio La Torre.

Un confronto diretto, con le scuole collegate in videoconferenza e la possibilità per gli studenti di intervenire.

Trapani crocevia dei traffici

Nel corso della conferenza è emerso con forza il ruolo storico della provincia di Trapani nei traffici internazionali di Cosa nostra.

Miceli e Di Girolamo hanno ricordato come questo territorio sia stato per anni uno snodo strategico: dall’aeroporto di Kinisia, utilizzato per traffici di armi, fino al porto di Castellammare del Golfo, punto di smistamento del traffico di droga su scala globale.

Una memoria che non è solo passato, ma chiave di lettura del presente.

“Nel vuoto prospera la mafia”

Il professor Savona ha indicato con chiarezza il contesto: le mafie crescono nel disordine globale e nell’indebolimento della cultura della legalità.

“Nel vuoto prospera la mafia”, ha spiegato.

Un concetto ripreso da Di Girolamo, che ha definito la mafia come una sorta di welfare parallelo capace di rispondere ai bisogni che le istituzioni non riescono più a soddisfare.

Droghe, traffici e nuove minacce

Tra i focus dell’incontro anche il traffico di esseri umani e, soprattutto, il mercato degli stupefacenti.

Un mercato in continua evoluzione, fatto non solo di droghe tradizionali ma di nuove sostanze sintetiche ad altissimo potenziale di dipendenza. Un fenomeno che riguarda direttamente le nuove generazioni e che richiede, è stato sottolineato, una forte azione di prevenzione.

“La conoscenza è l’unica vera barriera contro la dipendenza”, è il messaggio lanciato nel corso dell’incontro.



