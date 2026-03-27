Buongiorno24 del 27 Marzo 2026

27/03/2026 09:15:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca, con una tragedia che ha colpito il territorio tra Castelvetrano e Santa Ninfa. Ha un nome la vittima del grave incidente avvenuto sulla Strada Statale 119: si tratta di Martino Fasulo, 49 anni, vigile urbano in servizio a Palermo ma originario di Castelvetrano. L’uomo stava percorrendo il tragitto verso casa quando ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada. Soccorso e trasportato in ospedale in condizioni disperate, è morto poco dopo. Sulla dinamica indaga la Polizia Stradale.

Restiamo sulla cronaca giudiziaria. Un 27enne è stato condannato a quattro anni di carcere per violenza sessuale: secondo l’accusa avrebbe attirato una ragazza tramite i social e poi abusato di lei dopo un incontro. Una vicenda che riporta l’attenzione sui rischi legati agli incontri online.

Ancora cronaca e sicurezza. Cresce l’allarme truffe agli anziani: quindici colpi in due mesi, molti dei quali tentati con la tecnica del finto carabiniere o del falso incidente. Le forze dell’ordine invitano a diffidare e a segnalare subito ogni richiesta sospetta.

Passiamo alla politica regionale. È scontro aperto dentro Forza Italia, con la rottura tra il presidente della Regione Renato Schifani e l’eurodeputato Marco Falcone. Una tensione che si riflette sugli equilibri del partito anche in Sicilia.

Sempre sul fronte politico, Fratelli d’Italia spinge verso le dimissioni dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, mentre nella maggioranza si aprono nuove fibrillazioni.

Guardando al territorio, a Campobello di Mazara il centrosinistra trova l’intesa sulla candidatura a sindaco di Gioacchina Catanzaro, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Sul piano della legalità, la Prefettura di Trapani ha emesso otto interdittive antimafia dall’inizio dell’anno, colpendo imprese operanti in diversi settori tra Trapani, Marsala e Mazara. Un segnale forte sul fronte del contrasto alle infiltrazioni nell’economia.

Chiudiamo con la sanità. Il budget resta in stallo e i privati tornano a protestare chiedendo alla Regione di riaprire il confronto. Una situazione che rischia di avere effetti concreti sull’accesso alle prestazioni.

Come ogni mattina, Buongiorno24 è in diretta per accompagnarvi tra le notizie, spiegarle e metterle in ordine. Un appuntamento quotidiano per sapere e capire cosa succede nel nostro territorio.



