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Cronaca
27/03/2026 20:25:00

Castelvetrano, vigilessa seda rissa in strada tra due uomini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-03-2026/castelvetrano-vigilessa-seda-rissa-in-strada-tra-due-uomini-450.jpg

Intervento tempestivo della Polizia Locale a Castelvetrano, dove un’agente, Rosaria Cuttone, è riuscita a sedare una rissa scoppiata in strada, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Decisiva la prontezza e la determinazione dimostrate durante l’azione, che hanno consentito di riportare rapidamente la calma e avviare l’identificazione dei responsabili anche grazie al supporto delle altre forze dell’ordine.

 

Sull’episodio è intervenuto il sindaco Giovanni Lentini, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per quanto accaduto. «Un sentito plauso all’agente di vigilanza Rosaria Cuttone della Polizia Locale di Castelvetrano che, senza alcuna esitazione, è intervenuta con prontezza e determinazione per sedare una rissa in strada», ha dichiarato il primo cittadino.

 

«Un gesto ancora più significativo perché compiuto da una donna che, con grande coraggio e senso del dovere, ha dimostrato sul campo professionalità e sangue freddo», ha aggiunto.

 

Il sindaco ha quindi sottolineato l’importanza del coordinamento con le altre forze dell’ordine: «Grazie al suo tempestivo intervento e al rapido coinvolgimento delle forze dell’ordine, è stato possibile riportare la situazione sotto controllo e identificare i responsabili».

Infine, Lentini ha evidenziato il valore dell’azione compiuta: «Un esempio concreto di presidio del territorio e di dedizione al servizio della comunità».

 









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