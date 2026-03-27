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» Dai Comuni
27/03/2026 12:07:00

Mazara, Il Servizio Civile Universale entra in Comune 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-03-2026/1774608531-0-mazara-il-servizio-civile-universale-entra-in-comune.jpg

 Lunedì 30 marzo alle ore 15 al Civic (in presenza) ed online si terrà un incontro-seminario/webinar con i principali promotori dell'iniziativa "Il Servizio Civile in Comune" che permetterà a cinque ragazzi/e di spendersi nel nuovo servizio Informagiovani.

 

Interverranno:

- Mario Alvano, segretario generale di Anci Sicilia - Anna Robino, referente SCU - Servizio Civile Universale del Comune;

- Maurizio Giacalone, Operatore Locale di Progetto SCU in Comune;

- Roberta Locatelli, Progettista Network SCANCI.

Ci sarà spazio per domande e curiosità.

 

Introdurrà e modererà il dibattito l’assessore comunale alle Politiche Giovanili Gianfranco Casale

L'appuntamento è al Civic di corso Vittorio Veneto oppure online.

 

Per iscriversi basta compilare il seguente modulo https://forms.gle/VHd2qCBRG3wGs9FX6

Tutte le info inerenti il bando sul sito scanci.it .









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