Mazara, Il Servizio Civile Universale entra in Comune 

Lunedì 30 marzo alle ore 15 al Civic (in presenza) ed online si terrà un incontro-seminario/webinar con i principali promotori dell'iniziativa "Il Servizio Civile in Comune" che permetterà a cinque ragazzi/e di spendersi nel nuovo servizio Informagiovani.
Interverranno:
- Mario Alvano, segretario generale di Anci Sicilia - Anna Robino, referente SCU - Servizio Civile Universale del Comune;
- Maurizio Giacalone, Operatore Locale di Progetto SCU in Comune;
- Roberta Locatelli, Progettista Network SCANCI.
Ci sarà spazio per domande e curiosità.
Introdurrà e modererà il dibattito l’assessore comunale alle Politiche Giovanili Gianfranco Casale
L'appuntamento è al Civic di corso Vittorio Veneto oppure online.
Per iscriversi basta compilare il seguente modulo https://forms.gle/VHd2qCBRG3wGs9FX6
Tutte le info inerenti il bando sul sito scanci.it .