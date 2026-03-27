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» Dalla Regione
27/03/2026 13:10:00

Politiche sociali, cabina dei regia sulla legge antimafia "Liberi di scegliere"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-03-2026/1774608426-0-politiche-sociali-cabina-dei-regia-sulla-legge-antimafia-liberi-di-scegliere.jpg

 Una cabina di regia per dare piena attuazione alla legge regionale antimafia n. 24 del 5 giugno 2025, "Liberi di scegliere", il cui obiettivo è offrire a minori, giovani e famiglie intrappolati in contesti di criminalità organizzata la possibilità concreta di costruirsi una vita lontano dall'illegalità attraverso un sistema coordinato di misure di protezione sociale, sostegno scolastico e formativo. Lo ha annunciato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, stamattina, nel corso di una riunione a Palazzo d'Orléans che segna l'avvio della fase operativa della normativa. La legge, che rappresenta un unicum nel panorama nazionale, pone la Regione Siciliana in prima linea nella lotta alla mafia con uno strumento che interviene alla radice, sottraendo al crimine organizzato il consenso e la complicità delle nuove generazioni

 

«Ho voluto questa cabina di regia - ha detto Schifani - perché le norme, per diventare concrete, hanno bisogno di coordinamento, soprattutto quando coinvolgono una pluralità di enti e soggetti. È un tema che mi sta particolarmente a cuore e sul quale intendiamo agire con determinazione: con le prossime variazioni di bilancio destineremo risorse aggiuntive per dare a questa legge la forza che merita. Mi auguro che questa esperienza possa diventare un modello di riferimento per l'intero Paese».

Come sottolineato dal presidente del Tribunale per i minorenni Roberto Di Bella, collegato da Catania, la legge sta attirando l'attenzione internazionale: «Ricevo richieste di informazioni non solo dall'Italia, ma anche dall'estero. Sono particolarmente felice del fatto che proprio in Sicilia, terra che ha subito il vulnus della mafia, sia la Regione stessa a creare gli anticorpi. Ringrazio il presidente Schifani per questa iniziativa».

 

Della cabina di regia faranno parte, oltre al presidente della Regione, i dirigenti degli assessorati della Famiglia, della Salute e dell'Economia, l'Ufficio scolastico regionale, l'Anci, i Tribunali per i minorenni, gli uffici dei servizi sociali, le Prefetture, le Asp e le Università. L'obiettivo principale sarà il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti per promuovere azioni amministrative rapide e sinergiche, ma anche l'individuazione dei criteri per l'erogazione delle somme stanziate attraverso una pianificazione pluriennale. Al momento, ammontano a circa 3 milioni di euro le risorse a disposizione della legge, ma oltre ai fondi che si andranno ad aggiungere con le variazioni di bilancio, come annunciato del presidente, in programma c'è anche un cospicuo finanziamento attraverso il Fondo sociale europeo.

Altro compito della cabina di regia sarà il rafforzamento del ruolo delle équipe multidisciplinari previste dalla legge. Si tratta di team di psicologi, assistenti sociali ed educatori che, collaborando con i tribunali e i servizi sociali, avranno la responsabilità di prendere in carico i minori e i componenti delle famiglie che vorranno intraprendere un nuovo percorso di vita.

All'incontro hanno partecipato il capo di gabinetto dell'assessorato della Famiglia Patrizia Valenti, la consulente della Presidenza Simona Vicari, i dirigenti generali dei dipartimenti per le Attività sanitarie Giacomo Scalzo, della Famiglia e politiche sociali Ettore Foti, dell'Istruzione Vincenzo Cusumano e numerosi rappresentanti del mondo della scuola, delle Asp e dei Comuni. Collegato da Catania, come anticipato, anche il presidente del Tribunale per i minorenni Roberto Di Bella la cui azione ha ispirato l'impianto della legge.

 









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