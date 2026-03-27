Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
27/03/2026 11:00:00

Porto di Selinunte. Scrive Riccobono della DC-Partito Storico, “Politica regionale distante e inefficace”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-03-2026/porto-di-selinunte-scrive-riccobono-della-dc-partito-storico-politica-regionale-distante-e-inefficace-450.jpg

 Sul porticciolo di Selinunte, ci scrive Giuseppe "Enzo" Riccobono, segretario regionale della Sicilia occidentale della Democrazia Cristiana – Partito Storico. Di seguito riportiamo la sua nota.

 

"Il piccolo porticciolo di Selinunte è ormai il simbolo di una politica regionale siciliana distante e inefficace. Da tempo l'area è invasa dalle alghe e resa impraticabile, al punto che i marinai non riescono nemmeno a uscire in mare per pescare e garantirsi un sostentamento dignitoso.

È una situazione che non nasce oggi, ma che si trascina nell'indifferenza generale, senza interventi concreti da parte delle istituzioni regionali. Manca la manutenzione più basilare, manca la programmazione e soprattutto manca l'attenzione verso chi vive di questo lavoro.

Quando la politica ignora problemi così evidenti, il messaggio che passa è chiaro: i territori periferici e le piccole comunità vengono lasciati indietro. E così, mentre le alghe continuano a soffocare il porto, si soffocano anche le speranze di chi ogni giorno cerca semplicemente di lavorare onestamente."









Native | 27/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-03-2026/1774597744-0-tenuta-gorghi-tondi-a-vinitaly-2026-tra-nuove-annate-sicilia-doc-ed-esperienze-da-vivere.jpg

Tenuta Gorghi Tondi a Vinitaly 2026: tra nuove annate, Sicilia DOC ed...

Native | 24/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-03-2026/1774014719-0-micro-risparmio-quotidiano-i-metodi-per-mettere-da-parte-piccole-somme.jpg

Micro-risparmio quotidiano: i metodi per mettere da parte piccole somme

Native | 19/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/1773842763-0-giulio-bellan-e-le-novita-per-le-imprese-siciliane-maggiorazione-fino-al-180.jpg

Giulio Bellan e le novità per le imprese siciliane: maggiorazione...