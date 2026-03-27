Porto di Selinunte. Scrive Riccobono della DC-Partito Storico, “Politica regionale distante e inefficace”

27/03/2026 11:00:00

Sul porticciolo di Selinunte, ci scrive Giuseppe "Enzo" Riccobono, segretario regionale della Sicilia occidentale della Democrazia Cristiana – Partito Storico. Di seguito riportiamo la sua nota.

"Il piccolo porticciolo di Selinunte è ormai il simbolo di una politica regionale siciliana distante e inefficace. Da tempo l'area è invasa dalle alghe e resa impraticabile, al punto che i marinai non riescono nemmeno a uscire in mare per pescare e garantirsi un sostentamento dignitoso.

È una situazione che non nasce oggi, ma che si trascina nell'indifferenza generale, senza interventi concreti da parte delle istituzioni regionali. Manca la manutenzione più basilare, manca la programmazione e soprattutto manca l'attenzione verso chi vive di questo lavoro.

Quando la politica ignora problemi così evidenti, il messaggio che passa è chiaro: i territori periferici e le piccole comunità vengono lasciati indietro. E così, mentre le alghe continuano a soffocare il porto, si soffocano anche le speranze di chi ogni giorno cerca semplicemente di lavorare onestamente."



