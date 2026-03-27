Atletica: presentata la medaglia della II° Sigel Marsala Marathon

27/03/2026 12:30:00

Si avvicina sempre di più il momento del via per la seconda Sigel Marsala Marathon e lo scorrere delle settimane è scandito da continue novità. L’ultima è costituita dalla presentazione della medaglia di finisher della gara, con il logo della manifestazione sul contorno della Sicilia, per una sorta di omaggio alla regione che assume un particolare significato in quest’edizione considerato che la 42,196 km del prossi9mo 26 aprile sarà chiamata ad assegnare i titoli regionali Master della specialità.

La medaglia è dorata per la versione della maratona, argentata e leggermente inferiore di grandezza per la mezza. Un ulteriore motivo di richiamo per una gara che comunque è già di per sé fortemente attraente e a dimostrarlo sono le tantissime adesioni che sono arrivate soprattutto dall’estero, da ben 14 Paesi compresi Russia, Brasile e Usa.

Il percorso è stato completamente ridisegnato, non più in circuito ma un tracciato nuovo che tocca la parte sud come quella nord della città dello Sbarco dei Mille. Partenza sia per la maratona che per la mezza (il cui tracciato si sviluppa interamente nella parte sud della città) alle ore 8:45 da Piazza della Vittoria.

Per chi vuole iscriversi sono cambiate le tariffe: la quota è di 50 euro per la maratona con chiusura improrogabile per il 20 aprile. Per la mezza il prezzo è di 20 euro fino al 13 aprile e 25 fino al 21. Ma attenzione perché i posti disponibili non sono più tanti…

Per informazioni: Pol. Marsala Doc, https://www.marsalamarathon.it/



