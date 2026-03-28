All’aeroporto di Birgi c'è il secondo aereo di Ryanair: al via la stagione estiva

28/03/2026 20:40:00

All’aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani-Birgi è arrivato il secondo aereo basato di Ryanair. Un passaggio atteso, che segna ufficialmente l’avvio della stagione estiva 2026 per lo scalo trapanese e conferma il rafforzamento della presenza della compagnia irlandese.

Da domani i due aeromobili saranno operativi sin dalle prime ore del mattino, aumentando la capacità dei collegamenti e ampliando l’offerta complessiva. Salgono infatti a 24 le destinazioni raggiungibili da Birgi, con l’introduzione di sei nuove rotte: Stoccolma, Bournemouth, Saarbrücken, Lublino, Verona e Bari, che si aggiungono ai collegamenti già attivi nei mesi scorsi.

"L’arrivo del secondo velivolo, con equipaggi basati nello scalo, rappresenta un ulteriore segnale di crescita per l’aeroporto - commenta il presidente di Airgest Salvatore Ombra -. La stagione invernale appena conclusa ha fatto registrare un incremento del 60% dei movimenti rispetto allo stesso periodo tra il 2024 e il 2025. Per l’estate le previsioni restano positive, con una crescita stimata intorno al 30% rispetto allo scorso anno".

Numeri che raccontano di uno scalo in espansione e di una strategia che punta a consolidare il ruolo di Birgi nei collegamenti nazionali e internazionali.



