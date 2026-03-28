Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Aeroporto di Trapani
28/03/2026 20:40:00

All’aeroporto di Birgi c'è il secondo aereo di Ryanair: al via la stagione estiva

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-03-2026/all-aeroporto-di-birgi-c-e-il-secondo-aereo-di-ryanair-al-via-la-stagione-estiva-450.jpg

All’aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani-Birgi è arrivato il secondo aereo basato di Ryanair. Un passaggio atteso, che segna ufficialmente l’avvio della stagione estiva 2026 per lo scalo trapanese e conferma il rafforzamento della presenza della compagnia irlandese.

 

Da domani i due aeromobili saranno operativi sin dalle prime ore del mattino, aumentando la capacità dei collegamenti e ampliando l’offerta complessiva. Salgono infatti a 24 le destinazioni raggiungibili da Birgi, con l’introduzione di sei nuove rotte: Stoccolma, Bournemouth, Saarbrücken, Lublino, Verona e Bari, che si aggiungono ai collegamenti già attivi nei mesi scorsi.

 

"L’arrivo del secondo velivolo, con equipaggi basati nello scalo, rappresenta un ulteriore segnale di crescita per l’aeroporto - commenta il presidente di Airgest Salvatore Ombra -. La stagione invernale appena conclusa ha fatto registrare un incremento del 60% dei movimenti rispetto allo stesso periodo tra il 2024 e il 2025. Per l’estate le previsioni restano positive, con una crescita stimata intorno al 30% rispetto allo scorso anno". 

 

Numeri che raccontano di uno scalo in espansione e di una strategia che punta a consolidare il ruolo di Birgi nei collegamenti nazionali e internazionali.

 

 









Native | 27/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-03-2026/1774597744-0-tenuta-gorghi-tondi-a-vinitaly-2026-tra-nuove-annate-sicilia-doc-ed-esperienze-da-vivere.jpg

Tenuta Gorghi Tondi a Vinitaly 2026: tra nuove annate, Sicilia DOC ed...

Native | 24/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-03-2026/1774014719-0-micro-risparmio-quotidiano-i-metodi-per-mettere-da-parte-piccole-somme.jpg

Micro-risparmio quotidiano: i metodi per mettere da parte piccole somme

Native | 19/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/1773842763-0-giulio-bellan-e-le-novita-per-le-imprese-siciliane-maggiorazione-fino-al-180.jpg

Giulio Bellan e le novità per le imprese siciliane: maggiorazione...