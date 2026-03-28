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» Dai Comuni
28/03/2026 19:00:00

Alcamo, Trapani, Palermo: torna “Intrecci Narrativi”, rassegna di libri, musica e sapori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-03-2026/1774708849-0-alcamo-trapani-palermo-torna-intrecci-narrativi-rassegna-di-libri-musica-e-sapori.jpg

Dopo il successo delle passate edizioni, l’Associazione per l’Arte rilancia con il nuovo cartellone primaverile di “Intrecci Narrativi – Libri, Musica e Degustazioni”, in programma dal 9 aprile al 12 giugno tra Alcamo, Palermo e Trapani.

La rassegna conferma la sua formula vincente: un intreccio tra letteratura contemporanea, musica dal vivo e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali. Cuore degli appuntamenti alcamese sarà ancora una volta il Castello dei Conti di Modica, mentre gli eventi si estenderanno anche alla Libreria Feltrinelli di Palermo e, novità di quest’anno, alla Biblioteca Fardelliana di Trapani, in collaborazione con la Libreria del Corso.

 

Le firme della primavera 2026

Il cartellone porta in Sicilia alcune delle voci più apprezzate della narrativa italiana contemporanea.

Ad aprire la rassegna sarà Antonella Lattanzi (9-11 aprile), con il romanzo “Chiara”, un’indagine intensa sui temi della colpa e del desiderio.

Il 17 aprile spazio all’incontro tra Lidia Tilotta e Mareme Cisse, che con “Sogni di zenzero” raccontano un percorso di integrazione tra Senegal e Sicilia attraverso il linguaggio universale del cibo.

L’8 maggio sarà protagonista Maria Attanasio, con “La rosa inversa”, opera che intreccia memoria e impegno civile.

Il 22 maggio toccherà a Francesca Maccani, che con “Il tuo nome nel bosco” propone una saga familiare ambientata negli anni Sessanta.

Grande attesa per il 29 maggio con Stefania Auci, autrice della celebre saga dei Florio, che presenterà “L’Alba dei Leoni”.

A chiudere la rassegna, dal 10 al 12 giugno, sarà Gaspare Grammatico, con un nuovo caso del commissario Nenè Indelicato tratto da “La mentalità del granchio”.

 

Coinvolti anche gli studenti

Tra le novità più significative, il coinvolgimento del Liceo “Giuseppe Ferro” di Alcamo, che trasformerà la rassegna in un vero laboratorio didattico. Gli studenti studieranno le opere in classe e incontreranno gli autori prima degli eventi serali, partecipando attivamente con letture pubbliche.

 

Musica e degustazioni

Fedele alla sua identità, “Intrecci Narrativi” offrirà anche un’esperienza sensoriale completa: ogni appuntamento sarà accompagnato da musica dal vivo e degustazioni curate dai giovani produttori del movimento “Catarratto Boys Alcamo”, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze vinicole del territorio.

 

Una rete culturale sempre più ampia

Diretta artisticamente da Vito Lanzarone e organizzata da Giuseppe Messana, la rassegna è sostenuta dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e si avvale della collaborazione di enti locali e realtà culturali del territorio.

Da quest’anno, inoltre, “Intrecci Narrativi” entra nella rete dei festival letterari del Trapanese e in BiblioTP, rafforzando il suo ruolo nel panorama culturale siciliano.

 

 

 

 

 

 









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