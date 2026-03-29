Santa Maria della Grotta: il tempo, la fede, la roccia

29/03/2026 06:00:00

Un luogo nascosto, scavato nella roccia, dove da secoli si intrecciano silenzio, fede e memoria. Un luogo che per troppo tempo è rimasto dimenticato — e che oggi torna a raccontarsi.

Seconda puntata di “Lilibeo Racconta”, la serie realizzata in collaborazione con il Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala (qui la prima puntata).

Non è un caso che proprio adesso, a ridosso della Pasqua, raccontiamo, un luogo in cui la spiritualità non è un concetto astratto. Si sente. Si respira.

Santa Maria della Grotta.



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C’è un luogo a Marsala dove la fede non è stata costruita.

È stata scavata.

Scendi sotto terra. L’aria cambia. Il rumore della città sparisce.

E all’improvviso capisci una cosa: qui dentro, da secoli, qualcuno ha cercato Dio.

Santa Maria della Grotta non è una chiesa come le altre.

È una chiesa che nasce sotto terra. E già questo dovrebbe bastare.



Un monastero nella roccia

Siamo nel 1097. I Normanni hanno appena conquistato la Sicilia. E questo luogo viene affidato ai monaci basiliani.

Non costruiscono una chiesa. Entrano in una grotta e la trasformano. Vivono qui dentro. Pregano qui dentro. Siedono su banchi scavati nella pietra. Cantano salmi tra le pareti di roccia. È una spiritualità essenziale, quasi radicale. Niente oro, niente potere. Solo silenzio.

Sulle pareti compaiono le prime immagini: icone bizantine, santi fermi nel tempo, con lo sguardo che ancora oggi sembra seguirti.



Il segno

C’è una storia che cambia tutto. Quando i monaci arrivano, raccontano le fonti medievali, accade qualcosa. All’interno di una grotta compare il volto della Madonna.

Non nel cielo. Non in sogno. Nella roccia. Forse è un affresco più antico, paleocristiano. Ma per chi vive nel Medioevo non è un dettaglio: è un segno.

È la conferma che quel luogo è stato scelto. E allora il nome diventa inevitabile: Santa Maria della Grotta.

Ancora oggi, durante le visite, si indica quella sepoltura dove si sovrappongono più strati di pittura.

Tracce di immagini diverse, epoche diverse, mani diverse.

E la domanda resta lì, sospesa: era davvero solo un affresco?

La chiesa nascosta

Secoli dopo arrivano i Gesuiti. E cambiano tutto. Non cancellano la grotta. La trasformano.

Costruiscono una chiesa barocca… dentro la terra. L’architetto Giovan Biagio Amico progetta uno spazio scenografico e sorprendente: si entra lateralmente, si scende, e solo alla fine la chiesa si rivela.

Dall’esterno sembra piccola. Dentro si apre per oltre trenta metri sotto terra. È un colpo di teatro.

Un modo per dire: la fede non è solo invisibile — è anche profondità.



Il tempo che dimentica

Poi arriva il silenzio. Il terremoto del 1968 danneggia gravemente la chiesa. La volta crolla quasi del tutto. Si tenta un restauro negli anni ’80, ma non basta.

E così, per decenni, questo luogo resta chiuso. Abbandonato. Dimenticato. Persino usato come discarica. Una chiesa sotto terra che scompare anche dalla memoria.

Tornare a guardare

Poi qualcosa cambia. «Questo sito conserva oltre 2400 anni di storia», racconta l’archeologo Marco Correra.

«Ma soprattutto è un luogo che ha continuato a essere vissuto». Negli ultimi mesi, grazie al lavoro di ArcheOfficina e del Parco Archeologico di Lilibeo, Santa Maria della Grotta è tornata accessibile. Messa in sicurezza, interventi di restauro, nuova illuminazione. E presto anche eventi, visite serali, teatro, musica.

Non solo da vedere. Da abitare di nuovo.

Non è solo una chiesa

Santa Maria della Grotta non è un monumento.

È un luogo che ha cambiato forma mille volte, restando sempre lo stesso: un punto di incontro tra terra e spiritualità.

Scendi, guarda le pareti, fermati un attimo. E prova a immaginare chi c’era prima di te.

Forse è questo il vero motivo per cui esiste ancora.





