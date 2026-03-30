30 Marzo: caso Pizzaballa, Trump e la pace, l'Iran attacca, Tajani vedrà Marina Berlusconi

30/03/2026 07:20:00

E' il 30 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La polizia israeliana ha impedito al patriarca di Gerusalemme Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro per la messa della Domenica delle Palme. «Un’offesa», secondo Meloni

• Nel Sud del Libano è morto un casco blu dell’Unifil. Non si sa se a ucciderlo sia stato un attacco di Israele o di Hezbollah

• Trump dice che la pace è vicina ma poi fa sapere che vorrebbe prendersi uranio e petrolio. Dice anche che l’Iran consentirà il passaggio di 20 navi attraverso lo stretto di Hormuz

• Alla minaccia di uno sbarco di forze speciali statunitensi Teheran risponde con la promessa di «dar loro fuoco» e di farne «cibo per gli squali del Golfo Persico»

• L’Iran attacca Israele, Emirati e Kuwait. Israele colpisce Teheran e Libano. Gli Houthi annunciano una seconda operazione contro Israele

• Il petrolio ha superato i 116 dollari al barile. Le Borse asiatiche aprono in calo



• Meloni ha invitato i suoi vice Tajani e Salvini a cena. Sul tavolo rimpasto, elezioni anticipate e legge elettorale

• Questa settimana Tajani incontrerà Marina Berlusconi. Tenterà di scongiurare la sostituzione di Paolo Barelli. Si parlerà anche di rinnovamento e delle nomine nelle aziende pubbliche

• In un museo nel parmense sono stati rubati tre capolavori firmati da Renoir, Cézanne e Matisse. In meno di tre minuti i ladri si sono portati via quadri per un valore di 25 milioni

• Il ragazzino che ha accoltellato la sua professoressa non è pentito. Due dei suoi contatti su Telegram avevano provato a dissuaderlo

• Catherine Louise Birmingham, la mamma del bosco, ha scritto un libro sulla sua storia e sul suo modello di vita alternativo (uscirà il 5 maggio)

• Grande fine settimana per gli azzurri. Sinner ha vinto il Master 1000 di Miami nel singolare, Bolelli e Vavassori nel doppio. In F1 Antonelli ha vinto il Gp del Giappone e, in MotoGp, Bezzecchi quello del Texas

• Max Verstappen sta pensando al ritiro. Dice che con le nuove regole della Formula Uno non si diverte più

• È morto il cantante, attore e scrittore David Riondino. Aveva 73 anni

• È tornata l’ora legale, che fa risparmiare agli Italiani 80 milioni di euro

• La Camera spenderà 39 mila euro l’anno per la manutenzione degli orologi. Gli addetti caricheranno i vecchi pendoli, sostituiranno le pile e cambieranno l’ora ai 71 orologi d’epoca e ai 600 moderni

• La presidente del partito di opposizione di Taiwan, il Kuomintang, si recherà in Cina su invito di Xi Jinping

• In Messico è stato arrestato Jesus Mendoza Castillo, detto el Gallo, il leader di Carteles Unidos

• Sabato a Roma c’è stata la marcia No Kings. Pare abbiano partecipato 350 mila persone. Poche ore prima Ilaria Salis è stata interrogata dalla polizia per via un’inchiesta tedesca

• Ieri 91 manifestanti sono stati sottoposti al fermo preventivo prima di un raduno in ricordo dei due anarchici morti, non autorizzato, davanti al parco degli Acquedotti a Roma

• La Lega vuole mettere al bando gli Antifa. Vuole che siano inseriti tra le organizzazioni terroristiche

• I nuovi partiti non potranno usare la parola Italia nei loro nomi. Così è scritto nella legge per proteggere il Made in Italy dalla concorrenza

• Il presidente dimissionario dell’Anm Cesare Parodi ricorda che anche se ha vinto il No, non tutto funziona nella magistratura. Per la sua successione è stato eletto Giuseppe Tango, 43 anni, giudice del lavoro a Palermo

• A Trieste un uomo ha massacrato di botte la compagna, che però è riuscita a scappare. Le ha spaccato le ossa del viso e ha tentato di soffocarla con un cuscino. È stato arrestato

• Durante il trasporto dall’Italia alla Polonia i ladri hanno rubato 413.793 confezioni di KitKat, così tante da condizionare la disponibilità del prodotto nei supermercati di tutta Europa

• L’assassino, nonché ex compagno, di Pamela Genini starebbe aiutando le indagini per trovare chi ha profanato la sua tomba

• Alla mensa di un centro di formazione di Udine egiziani e afghani si sono presi a coltellate, bastonate e sprangate

• Nuovi guai per Tiger Woods. È stato arrestato per aver provocato un incidente d’auto. Dopo otto ore è stato rilasciato su cauzione

• La Rai ha mandato in onda una vecchia puntata de La Mattinanza. Fiorello ha chiamato tutti i suoi contatti ma nessuno gli ha risposto. Dormivano tutti (e l’unico sveglio ha mandato un fax)

• Sono morti il giornalista Gino Agnese (90 anni), il musicista americano Dash Crofts (87), la giornalista e autrice Carlotta Ercolino (64), lo scrittore francese Jean-Pierre Faye (99), l’ex presidente della Ferrari Piero Fusaro (88), il fumettista statunitense Sam Kieth (67), l’amica di Jackie Kennedy Letizia Mowinckel (105), l’olimpionica Mary Rand (86), l’architetto Bernardo Rossi Doria (91), il pianista Walter Savelli (77), l’ex sindaco di Bergamo Franco Tentorio (81), l’attore americano James Tolkan (94), l’ex presidente algerino Liamine Zéroual (84)



Titoli

Corriere della Sera: Scontro sul Santo Sepolcro

la Repubblica: Israele, il divieto shock

La Stampa: Israele ferma Pizzaballa / «Offesi tutti i cattolici»

Il Sole 24 Ore: Finanza e conflitti / Lusso, bici e yacht: / così i Paesi del Golfo/ investono in Italia

Il Messaggero: Il Santo Sepolcro vietato

Il Giornale: Messi in croce

Leggo: Stop di Israele a Pizzaballa

Qn: Sgarbo di Israele a Pizzaballa / «Fuori dal Santo Sepolcro

Il Fatto: Buona Pasqua da Bibi

Libero: Vogliono al Quirinale / uno di questi signori

La Verità: Avvoltoi su Giorgia

Il Mattino: Santo Sepolcro vietato, ira Italia

il Quotidiano del Sud: La sfiducia / nella politica / e la paura / di cambiare

Domani: Vietato pregare al Santo Sepolcro / L’offesa di Israele a papa Leone



