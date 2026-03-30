Birgi, sospeso sciopero taxi: giovedì sopralluogo con Enac e Airgest

30/03/2026 18:37:00

Sospeso lo sciopero dei tassisti all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi. Il servizio è tornato regolare dopo l’incontro in Prefettura, dove è emersa un’apertura istituzionale sul nodo degli stalli taxi.



La decisione è arrivata nel pomeriggio, con la categoria che ha scelto di fermare la protesta e riprendere il lavoro “in segno di responsabilità e rispetto verso l’utenza” – dice Giuseppe Gervasi (Uritaxi Sicilia).



Giovedì è previsto un sopralluogo tecnico congiunto con Airgest, Enac, una rappresentanza dei tassisti e la Polizia Municipale di Misiliscemi. L’obiettivo è verificare direttamente sul posto le criticità legate allo spostamento degli stalli e valutare possibili soluzioni.



“Attendiamo con fiducia questo passaggio, fondamentale per affrontare la questione in modo concreto” – dice Gervasi – “la nostra volontà resta quella di garantire un servizio chiaro, visibile ed efficiente per i passeggeri”.



Nel comunicato, il rappresentante sindacale ringrazia il prefetto Daniela Lupo per aver favorito il confronto tra le parti e avviato un percorso di mediazione.



