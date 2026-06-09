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Cronaca
09/06/2026 11:11:00

Campobello: donna ruba un'auto dell'Asp insieme ad un complice e fugge 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-06-2026/campobello-donna-ruba-un-auto-dell-asp-insieme-ad-un-complice-e-fugge-450.jpg

Ha rubato un'autovettura dell'Asp parcheggiata davanti al Centro Diurno di Castelvetrano e, insieme a un complice, si è poi diretta verso Torretta Granitola, nel territorio di Campobello di Mazara, dove sarebbe stato commesso un secondo furto ai danni di un ristorante. Per questo una donna di 31 anni è stata denunciata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo con le accuse di furto aggravato e ricettazione.

 

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna avrebbe agito insieme a un uomo, ancora in corso di identificazione. Dopo il furto dell'auto di proprietà dell'Asp, i due si sarebbero spostati nella frazione marinara di Torretta Granitola, dove avrebbero sottratto diversa merce da un'attività di ristorazione.

L'intervento dei Carabinieri ha dato il via a un tentativo di fuga che si è concluso in un uliveto della zona. I due presunti responsabili, infatti, mentre cercavano di allontanarsi a bordo del veicolo rubato, sono rimasti impantanati in un fondo agricolo. La donna è stata immediatamente raggiunta e bloccata dai militari, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

 

Durante le verifiche effettuate sull'autovettura, i Carabinieri hanno rinvenuto dodici pacchetti di sigarette risultati sottratti dal ristorante, un forno a microonde e una cedola carburante che sarebbe stata rubata dagli uffici dell'Asp.

Tutta la refurtiva recuperata, insieme al mezzo rubato, è stata restituita ai legittimi proprietari. Proseguono intanto le indagini per identificare l'uomo che avrebbe partecipato ai furti e che è riuscito a sfuggire al controllo delle forze dell'ordine.

 

 

 

 

 









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