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» Dai Comuni
31/03/2026 11:09:00

Mazara, Venerdì Santo e Aurora: processioni e modifiche alla viabilità

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Mazara del Vallo si prepara ai riti della Pasqua con due appuntamenti molto sentiti dalla tradizione cittadina: la processione del Venerdì Santo e il rito dell’Aurora. Per consentire lo svolgimento degli eventi in sicurezza, sono in fase di emanazione le ordinanze che disciplineranno la viabilità.

 

Venerdì Santo: il percorso della processione

La processione del Venerdì Santo si terrà venerdì 3 aprile, organizzata dalla Forania della Diocesi di Mazara del Vallo con il coinvolgimento delle parrocchie locali.

Il raduno è previsto alle 18.30 in piazza della Repubblica. Da qui il corteo religioso attraverserà via Santissimo Salvatore, lungomare Mazzini, via Adria, corso Vittorio Veneto, corso Umberto, piazza Mokarta, via San Giuseppe, per poi tornare in piazza della Repubblica, proseguire per via Garibaldi e concludersi in piazza Immacolata.

Domenica di Pasqua: il rito dell’Aurora

Domenica 5 aprile, alle 10, si rinnova il tradizionale rito dell’Aurora, l’incontro tra le statue del Cristo risorto e della Madonna, in piazza della Repubblica.

Le statue saranno portate in processione già dalle 9 da piazza Immacolata, con soste in via XX Settembre e via San Giuseppe, prima dell’atteso momento dell’incontro.

Dopo il rito, partirà la processione che attraverserà diverse vie del centro, tra cui corso Umberto, corso Vittorio Veneto, via Adria, piazzale Quinci, via Carmine e piazza Santa Teresa, per poi concludersi nuovamente in piazza Immacolata.

Viabilità: in arrivo le ordinanze

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni, il Comune sta predisponendo le ordinanze che regoleranno traffico e soste nelle aree interessate.









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