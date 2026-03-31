Scuola, è attivo in Sicilia il numero verde contro bullismo e cyberbullismo

31/03/2026 17:25:00

Prosegue in Sicilia l’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo promossa dalla Regione e dall’Ufficio scolastico regionale. Con una recente comunicazione inviata a tutte le scuole statali e paritarie dell’Isola, è stato ricordato che è attivo il numero verde gratuito 800 280 000, operativo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20. Il servizio è rivolto a bambini, adolescenti e adulti, offrendo un canale diretto per segnalare situazioni di disagio e ricevere supporto.

Oltre al numero telefonico, è disponibile anche una chat live raggiungibile online, pensata per facilitare l’accesso all’assistenza in modo immediato e riservato.

Il progetto “1nessuno100giga”

L’iniziativa si inserisce nel progetto interistituzionale “1nessuno100giga”, finanziato con circa 2,3 milioni di euro dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale. Il programma, elaborato dall’Ufficio scolastico regionale Sicilia in attuazione della legge regionale 27 del 2021, coinvolge diversi partner tra cui la Fondazione Sos Il Telefono Azzurro Ets, la Fondazione Carolina e il Movimento MaBasta.

Il progetto punta a costruire una rete di protezione attraverso attività di sensibilizzazione, formazione e supporto rivolte a studenti, docenti e famiglie.

Turano: «Non chiudetevi in voi stessi»

«Negli ultimi due anni il progetto ha coinvolto migliaia di studenti, docenti e genitori – afferma l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano – con reti di protezione, campagne di sensibilizzazione e supporto alle famiglie. Azioni come queste rappresentano un caposaldo essenziale per prevenire il bullismo, che oggi supera i confini scolastici e si estende ai social, diventando ancora più pericoloso».

Turano sottolinea l’importanza degli strumenti messi in campo: «Il numero verde e la chat costituiscono un presidio fondamentale per intercettare tempestivamente il disagio. Ai ragazzi rivolgo un appello: non chiudetevi in voi stessi, chiedete aiuto. Le istituzioni sono al vostro fianco».

Serra: «Un modello concreto per contrastare il fenomeno»

Sulla stessa linea il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Sicilia, Filippo Serra, che evidenzia il valore del progetto: «“1nessuno100giga” rappresenta un’attività di straordinaria importanza per la nostra regione, un modello di intervento concreto e strutturato contro bullismo e cyberbullismo. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni specializzate, stiamo offrendo strumenti efficaci per prevenire e affrontare fenomeni sempre più diffusi e insidiosi».



