Mazara, Capitaneria di Porto al fianco dell’AIL anche a Pasqua: raccolta fondi per la ricerca
Anche quest’anno la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo rinnova il proprio impegno nel sociale aderendo all’iniziativa solidale promossa dall’AIL - Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma in occasione della Pasqua.
L’iniziativa, come da tradizione, prevede la distribuzione di uova di cioccolato e colombe pasquali solidali, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati alla ricerca scientifica e al sostegno dei pazienti affetti da patologie ematologiche.
A partecipare è stato il personale militare e civile della Guardia Costiera di Mazara, che ha aderito alla campagna con una risposta significativa, contribuendo concretamente alle attività dell’associazione.
La sezione territoriale AIL Palermo-Trapani, attiva da oltre trent’anni, utilizza i fondi raccolti per garantire servizi essenziali come l’assistenza domiciliare, l’accoglienza nelle “Case AIL” e il trasporto dei pazienti verso i centri ematologici.
Nel corso della giornata il comandante della Capitaneria, Stefano Luciani, ha incontrato la referente della delegazione AIL di Mazara del Vallo, Rosalba Adamo. Un momento che ha ribadito il ruolo delle istituzioni nel sostenere iniziative di solidarietà e ricerca.
Un’iniziativa che si inserisce nel solco delle attività sociali portate avanti sul territorio, con l’obiettivo di dare un contributo concreto a chi affronta percorsi di cura complessi e alle strutture impegnate nella ricerca.
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