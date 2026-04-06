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Cultura

» Spettacoli
06/04/2026 12:00:00

Trapani, Fabio Orso in “Portobello”: dal set con Bellocchio a HBO Max

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-04-2026/trapani-fabio-orso-in-portobello-dal-set-con-bellocchio-a-hbo-max-450.jpg

Dalla Sicilia a New York, poi di nuovo in Italia per una chiamata che cambia tutto. Fabio Orso, attore trapanese, entra nel cast di Portobello, la miniserie diretta da Marco Bellocchio dedicata al caso Enzo Tortora. “Stavo studiando a New York quando ho ricevuto la chiamata. Ho fatto le valigie e sono tornato senza pensarci due volte”, racconta.


Nella serie, disponibile dal 20 febbraio 2026 su HBO Max, Orso interpreta un agente della polizia penitenziaria corrotto dal personaggio di Giovanni Pandico, portato in scena da Lino Musella. Un ruolo piccolo ma significativo, soprattutto per l’occasione di lavorare con uno dei grandi maestri del cinema italiano. “Per me vale tutto”, dice l’attore.

 

(Still da ‘Portobello’ (HBO Max), utilizzato a fini di recensione)
 

La serie ricostruisce uno dei casi giudiziari più controversi della storia italiana: l’arresto nel 1983 del conduttore Enzo Tortora, accusato ingiustamente da alcuni collaboratori di giustizia legati alla Nuova Camorra Organizzata. Una vicenda che si concluse solo nel 1986 con l’assoluzione piena, dopo anni di carcere e processi.


Portobello è una produzione italo-francese con protagonista Fabrizio Gifuni, presentata anche alla Mostra del Cinema di Venezia e accolta positivamente dalla critica internazionale. Un progetto di alto profilo, che segna anche la prima serie originale italiana di HBO Max e che, secondo quanto emerso, potrebbe arrivare anche in chiaro grazie alla partecipazione della Rai.

 

Per Orso, già impegnato in diverse produzioni, è un’altra esperienza importante. Già intervistato da Tp24 nel 2024, l’attore racconta: “forse quella intervista mi ha portato fortuna”.

 

https://youtu.be/4fJ61ev9Pug?feature=shared

 

In carriera, Fabio Orso ha già preso parte a diverse produzioni tra cinema e televisione, tra cui I leoni di Sicilia, Io, una giudice popolare al maxiprocesso e Sulla stessa onda. Attualmente è anche al lavoro su un nuovo progetto indipendente, Hearts of Salt, che conferma un percorso in crescita nel panorama audiovisivo italiano.



Spettacoli | 2026-04-02 13:30:00
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