Volley: si dividono le strade tra il Marsala Volley e Coach Giangrossi

06/04/2026 11:31:00

Tra bilanci e prospettive future, in casa Marsala Volley è già tempo di programmare la prossima stagione. Dopo aver conquistato con determinazione la permanenza in Serie A2, il club lilibetano apre una nuova fase del proprio percorso sportivo, segnando un passaggio importante anche sul piano tecnico. Attraverso una nota ufficiale, la Sigel Seap Marsala Volley ha comunicato che Lino Giangrossi non sarà alla guida della panchina azzurra nella prossima stagione sportiva. Una decisione che giunge a poche ore dai festeggiamenti per la permanenza in Serie A2, traguardo centrato sabato scorso grazie al successo per 3-1 contro la Clai Imola Volley, risultato che ha sancito la salvezza matematica ed il terzo posto finale in classifica.

Nel biennio trascorso a Marsala, Giangrossi ha saputo instaurare un legame profondo con l’ambiente, portando in Sicilia un metodo di lavoro fondato su meticolosità e dedizione, qualità che la società ha voluto rimarcare nel proprio messaggio: “A Coach Giangrossi va il nostro più sincero ringraziamento per i due anni trascorsi a Marsala, durante i quali ha guidato il team con grande professionalità, passione e dedizione, contribuendo in maniera determinante ai risultati raggiunti insieme”. La società, oggi forte di una categoria difesa con determinazione e di una credibilità consolidata anche dalle 25 stagioni consecutive nella pallavolo femminile, guarda già avanti. Giungono indiscrezioni dalla società che, nelle prossime ore, potrebbe comunicare l'annuncio del nuovo profilo chiamato a raccogliere l'eredità tecnica sulla panchina azzurra per il prossimo campionato.

Crediti: foto di Francesco De Simone.



