Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
07/04/2026 15:00:00

Totò Riina, la villa e le vacanze a Malta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-04-2026/toto-riina-la-villa-e-le-vacanze-a-malta-450.jpg

La latitanza di Salvatore Riina continua a riservare nuovi interrogativi. Stavolta il racconto si sposta fuori dall’Italia, fino a Gozo, dove il capo dei Corleonesi avrebbe trascorso periodi lontano dai riflettori mentre in Sicilia si intensificava la pressione investigativa.

 

L’inchiesta televisiva
A riaprire il caso è stata la trasmissione Lo Stato delle Cose, guidata da Massimo Giletti, con un lavoro sul campo del giornalista Silvio Schembri. L’indagine ricostruisce i possibili spostamenti del boss sull’isola maltese, partendo da una segnalazione anonima che descriveva con precisione una villa utilizzata come rifugio.

 

Le testimonianze sull’isola
Seguendo quella traccia, i giornalisti hanno raccolto i racconti di alcuni residenti. Il ritratto che emerge è quello di un uomo discreto, mai sopra le righe, che si muoveva come un normale turista. Solo in seguito, vedendo le immagini di Riina, qualcuno avrebbe riconosciuto in lui quell’ospite silenzioso di anni prima.

 

 

 

La villa del ministro
Un secondo immobile finito al centro dell’inchiesta oggi appartiene al ministro maltese Anton Refalo. Il politico ha chiarito di aver acquistato la casa molti anni fa e di non avere alcun legame con vicende criminali, ma ha evitato di approfondire la storia precedente dell’abitazione, reagendo con fastidio alle domande dei cronisti.

 

Il racconto del pentito
A dare ulteriore peso alla ricostruzione è la testimonianza del collaboratore di giustizia Gaetano Grado. Davanti alle immagini delle ville, l’ex uomo d’onore ha dichiarato di riconoscerle e di avervi soggiornato, sostenendo di aver accompagnato Riina proprio in quei luoghi. Secondo il suo racconto, Malta rappresentava una base sicura nei momenti più delicati.

 

Non solo rifugio
L’isola potrebbe essere stata più di un semplice nascondiglio. Le ipotesi emerse parlano anche di possibili interessi economici e movimenti di denaro, in un contesto che negli anni ha sollevato più di un sospetto sul fronte della criminalità finanziaria. Un quadro che richiama inevitabilmente anche la vicenda della giornalista Daphne Caruana Galizia, simbolo delle inchieste più scomode a Malta.

 









Native | 01/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-04-2026/1775032102-0-feudo-stagnone-porta-l-anima-piu-autentica-di-marsala-al-vinitaly-2026.jpg

Feudo Stagnone porta l’anima più autentica di Marsala al...

Native | 27/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-03-2026/1774597744-0-tenuta-gorghi-tondi-a-vinitaly-2026-tra-nuove-annate-sicilia-doc-ed-esperienze-da-vivere.jpg

Tenuta Gorghi Tondi a Vinitaly 2026: tra nuove annate, Sicilia DOC ed...

Native | 24/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-03-2026/1774014719-0-micro-risparmio-quotidiano-i-metodi-per-mettere-da-parte-piccole-somme.jpg

Micro-risparmio quotidiano: i metodi per mettere da parte piccole somme