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Cronaca
07/04/2026 09:10:00

Buongiorno24 del 7 Aprile 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

 

Apriamo con una nuova tragedia nel Mediterraneo. Il bilancio delle vittime continua a crescere: da inizio anno sono già centinaia i morti e dispersi lungo la rotta migratoria. Nelle ultime ore si parla di almeno ottanta persone scomparse dopo il naufragio di un barcone partito dalla Libia e capovolto in mare aperto. Solo una parte dei migranti è stata soccorsa e portata a Lampedusa. Una strage che si inserisce in un quadro sempre più drammatico.

 

Restiamo sul fronte della cronaca, con il grave incidente avvenuto sull’autostrada A29 tra Partinico e Balestrate nella serata di Pasquetta. Un uomo ha perso la vita dopo essersi ribaltato con l’auto ed essere stato travolto da un altro mezzo mentre era fuori dall’abitacolo. Lunghe code e traffico in tilt per ore.

Sul territorio, emergono anche segnali contrastanti. Da un lato il boom turistico nei parchi archeologici siciliani, con migliaia di visitatori tra Agrigento, Selinunte e Segesta durante le festività pasquali. 

 

Dall’altro, le criticità del sistema sanitario: l’Asp annuncia interventi per migliorare l’accoglienza nei pronto soccorso e nei servizi dedicati alle persone con disabilità, dopo le segnalazioni delle famiglie.

Sempre in ambito sociale, a Trapani si allarga il servizio Asacom, l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione nelle scuole, che sarà esteso anche agli alunni con disabilità lieve. Una decisione che arriva dopo numerosi ricorsi e proteste.

 

Spazio poi alla politica locale, con le amministrative che si avvicinano: a Gibellina si profila una sfida a tre per la carica di sindaco, con il primo cittadino uscente che punta alla riconferma e due candidati pronti a contendere la guida del Comune.

È tutto per questa edizione. Buongiorno24 torna ogni mattina per offrire un racconto chiaro e verificato dei fatti più importanti: per sapere e per capire.



Cronaca | 2026-04-06 19:58:00
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