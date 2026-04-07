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Cronaca
07/04/2026 12:09:00

Marsala, cavo tranciato durante lavori: blackout e voragine in via Giulio Anca Amodei

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-04-2026/marsala-cavo-tranciato-durante-lavori-blackout-e-voragine-in-via-giulio-anca-amodei-450.jpg

Questa mattina in via Giulio Anca Amodei, a Marsala, c'è stata un’interruzione improvvisa della corrente elettrica che ha richiesto l’intervento dei tecnici dell’Enel e dei Vigili del Fuoco. La zona è rimasta senza elettricità a causa di un guasto provocato durante alcuni lavori in corso.

 

Il cavo tranciato
Secondo le prime informazioni, un cantiere avrebbe accidentalmente tranciato un cavo di media tensione, causando il blackout e rendendo necessario l’intervento urgente delle squadre specializzate per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il servizio.

 

Strada dissestata
Non solo il danno alla rete elettrica: l’incidente ha avuto conseguenze anche sulla carreggiata. Sul manto stradale si è formata una profonda voragine proprio nel punto in cui si è verificato il guasto.

 

Disagi e sicurezza
La presenza dei soccorritori ha inevitabilmente rallentato il traffico nella zona, mentre proseguono le operazioni di riparazione e messa in sicurezza.



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