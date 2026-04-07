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Cultura
07/04/2026 10:37:00

Intrecci Narrativi 2026: Antonella Lattanzi apre la rassegna tra Trapani, Alcamo e Palermo

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Parte dalla Sicilia occidentale l’edizione 2026 di “Intrecci Narrativi – Libri, Musica e Degustazioni”, la rassegna dell’Associazione per l’Arte che unisce letteratura, musica dal vivo e valorizzazione del territorio. Ad inaugurare il cartellone primaverile sarà la scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi, tra le voci più incisive della narrativa italiana contemporanea.

Il tour dell’autrice si articolerà in tre tappe, dal 9 all’11 aprile. Si comincia giovedì 9 aprile alle 17.30 alla Biblioteca Fardelliana di Trapani, in collaborazione con la Libreria del Corso, dove dialogherà con Noemi Genovese. Venerdì 10 aprile alle 18.30 appuntamento ad Alcamo, al Castello dei Conti di Modica, cuore dell’iniziativa, con Vito Lanzarone. Sabato 11 aprile alle 17.00 chiusura a Palermo, alla Libreria Feltrinelli, con Elvira Terranova.

Protagonista degli incontri sarà il romanzo “Chiara” (Einaudi), una storia intensa che attraversa i temi della memoria, del dolore e della possibilità di rinascita, seguendo il legame tra due donne segnate da un passato difficile. Lattanzi, già collaboratrice di Nanni Moretti per il cinema, porta in Sicilia una narrazione potente e profondamente contemporanea.

L’edizione 2026 segna una crescita per la rassegna, che si amplia coinvolgendo tre città e rafforzando il suo format multisensoriale. In particolare, la tappa di Alcamo sarà arricchita da musica dal vivo e degustazioni guidate di vini, a cura dei giovani produttori del territorio, con l’obiettivo di intrecciare cultura e identità locale.

Sotto la direzione artistica di Vito Lanzarone e quella organizzativa di Giuseppe Messana, “Intrecci Narrativi” si conferma un appuntamento capace di mettere in dialogo linguaggi diversi, dalla parola scritta alle note, fino ai sapori.

Tra le novità anche un progetto didattico con il Liceo “Giuseppe Ferro” di Alcamo: gli studenti saranno coinvolti in un percorso di lettura e confronto con gli autori, culminando in incontri pubblici.

La rassegna è realizzata con il contributo dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, in collaborazione con il Comune di Alcamo e la Rete delle Biblioteche della Provincia di Trapani, entrando quest’anno anche nella Rete dei Festival letterari del Trapanese.









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