Festival “38° Parallelo”: ecco il bilancio della decima edizione

30/05/2026 16:00:00

Si è chiusa con un bilancio positivo la decima edizione del Festival “38° Parallelo – tra libri e cantine”, ideato e diretto da Giuseppe Prode, che dal 20 al 24 maggio ha confermato il proprio ruolo di appuntamento culturale di riferimento per la Sicilia occidentale. Una manifestazione che continua a distinguersi per la capacità di intrecciare letteratura, attualità e impegno civile, offrendo uno spazio di confronto aperto e multidisciplinare.

Il festival si è articolato tra le principali sedi culturali di Marsala — dal Teatro Comunale Eliodoro Sollima al Museo Archeologico Regionale Lilibeo Baglio Anselmi, fino all’Auditorium Santa Cecilia e alle Cantine Florio — con una significativa estensione finale a Racalmuto, ospitata dalla Fondazione Leonardo Sciascia. Proprio qui, insieme ad Antonio Di Grado, Paolo Squillaciotti, Edith Cutaia e Vito Catalano, nipote dello scrittore, è stato ribadito il legame profondo tra la manifestazione e l’eredità intellettuale di Leonardo Sciascia.

Fondamentale il sostegno della rete di partner, tra cui BPER Banca, Cantine Florio, Autoservizi Salemi, Goals Technologies e Maeco, insieme alla partecipazione attiva degli oltre duecento studenti del Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala, coinvolti nelle attività di accoglienza e promozione.

Il tema scelto per questa edizione, “Fondata sulle Culture”, ha richiamato le riflessioni di Gustavo Zagrebelsky sul ruolo della cultura come fondamento della libertà e della convivenza civile. Tra i momenti più significativi, l’apertura dedicata al tema dell’accoglienza con l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice e i panel internazionali che hanno presentato il progetto radiofonico “Mediterradio”, pensato come ponte sonoro tra Europa e Nord Africa.

Proprio dalle Cantine Florio di Marsala è stata registrata una puntata speciale del programma, con protagonisti quattro giovani volontari del festival — Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello — affiancati da Giorgio Adamo, responsabile dell’area giovani. Alla conduzione si è alternato un team internazionale di emittenti radiofoniche, tra cui Radio1 Rai (Sardegna e Sicilia), ici RCFM, Radio Capodistria, Radio Nationale Tunisienne e TRT La Voce della Turchia. La puntata è stata trasmessa e resa disponibile anche in podcast sulle piattaforme delle radio partner.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla poesia contemporanea, con incontri all’Auditorium Santa Cecilia coordinati da Andrea Accardi e la partecipazione di autrici come Letizia Polini, Mariagiorgia Ulbar e Marilena Renda. Quest’ultima ha guidato la sezione poetica dopo il recente riconoscimento al Premio Strega Poesia Giovani.

Tra i momenti di maggiore intensità anche il focus sul giornalismo d’inchiesta ospitato al Parco Archeologico di Lilibeo, dove il panel “La cultura della parola, della memoria e della cronaca”, moderato da Vincenzo Figlioli, ha riunito firme di rilievo come Attilio Bolzoni, Francesco La Licata, Bianca Stancanelli, Massimo Russo e Vito Catalano.

Con un programma ricco e articolato, il Festival “38° Parallelo” si conferma così una piattaforma culturale capace di mettere al centro le grandi questioni del presente: legalità, memoria, ambiente e integrazione, costruendo ogni anno una rete sempre più ampia di dialogo e partecipazione.



