A Trapani una settimana dedicata alla cultura rumena

29/05/2026 15:19:00

Dal 7 al 14 giugno 2026 la Casina delle Palme di Trapani ospita la Settimana della Romania, iniziativa promossa dall'associazione "Ponte della Nostalgia APS Trapani Sicilia". Per sette giorni stand con prodotti tipici, mostre d'arte, musica e letteratura racconteranno la cultura rumena alla città.

Chi c'è dietro l'iniziativa

L'associazione è nata dall'iniziativa di sette cittadini rumeni residenti a Trapani. «Il nome racchiude un significato profondo: un ponte che unisce passato e presente, la Romania e la Sicilia», spiega la presidente Mihaela Nicolaescu. L'obiettivo dichiarato è creare un punto di riferimento per la comunità rumena del territorio, favorendo integrazione e scambio culturale.

Il programma

L'inaugurazione è domenica 7 giugno alle 16.00 con una mostra di quadri dell'artista Silviu Dragna. Espongono anche le artiste Cecilia Fasie e Moise Andreea Ramona.

Il momento centrale della settimana è domenica 14 giugno, con apertura solenne alle 18.00: esecuzione degli inni nazionali italiano e rumeno da parte del soprano Patricia Deheleanu, saluti del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e intervento del console rumeno in Sicilia Carmen Axenia. Sono attesi anche Padre Petru Busuioc della Chiesa Ortodossa di Trapani, l'assessore comunale di Erice Carmela Daidone e Francesca Spada della Commissione Pari Opportunità di Trapani.

In programma anche la presentazione del libro Raccontare la Romania di Massimiliano Raso, divulgatore storico e autore già noto per il volume Sotto il cielo della Romania. La serata prosegue con un coro di bambini, recite di poesie e musica folk e lirica.

Ingresso libero.

Casina delle Palme, Trapani — dal 7 al 14 giugno 2026.



