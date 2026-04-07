Misiliscemi, Bagli Narranti: Anna Martano presenta "Veli di zucchero. Dolci e badie di Sicilia"
Un viaggio tra letteratura e tradizione gastronomica nel cuore del territorio. Venerdì 10 aprile, alle ore 18, l’Agriturismo Vultaggio di Misiliscemi ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge”, inserita nella Rete dei festival letterari del Trapanese.
Protagonista dell’incontro sarà Anna Martano, scrittrice ed esperta di cultura enogastronomica, che presenterà il suo libro “Veli di zucchero – Dolci e badie di Sicilia”. Un’opera che racconta la pasticceria conventuale siciliana, intrecciando storia, simboli e ricette, tra memoria e contemporaneità.
L’evento sarà arricchito da un cooking show della chef Rosy Napoli, pensato per trasformare la presentazione in un’esperienza sensoriale tra racconto e degustazione dei dolci della tradizione.
Ad aprire l’incontro sarà Antonella Scaduto, presidente della Pro Loco Misiliscemi APS. L’autrice dialogherà con la giornalista Jana Cardinale, mentre Francesco De Filippi curerà la rubrica “La domanda di Francesco”. In chiusura, gli interventi istituzionali del sindaco Salvatore Tallarita e dell’assessora alla Cultura Barbara Mineo.
La rassegna è promossa dall’Associazione Misiliscemi con il patrocinio del Comune e della Pro Loco.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
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