Vinitaly 2026: da Enea e Irvo una guida per ridurre i costi energetici nelle cantine

08/04/2026 20:00:00

L’efficienza energetica si conferma sempre più un elemento chiave per la competitività del vino italiano sui mercati internazionali. In questo contesto si inserisce l’iniziativa presentata nell’ambito di Vinitaly 2026, dove sostenibilità e innovazione diventano leve strategiche per il settore vitivinicolo.

La presentazione della guida ENEA

Martedì 14 aprile, alla Sala Puccini di Verona Fiere, ENEA presenterà ufficialmente la “Guida Nazionale per l’Efficientamento Energetico delle Aziende Vitivinicole”. L’iniziativa è promossa dall’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica in collaborazione con Confimi Industria, nell’ambito della Ricerca di Sistema Elettrico prevista dal Piano Triennale 2025-2027.

Il contributo della Sicilia

La guida nasce dall’analisi dei consumi reali delle cantine italiane e rappresenta uno strumento pratico per le imprese. Fondamentale il contributo di Mario Ragusa, che ha promosso nel 2023 una collaborazione strategica con IRVO. Il lavoro ha permesso di tradurre soluzioni tecniche complesse in benefici concreti: riduzione degli sprechi, abbattimento dei costi e maggiore competitività.

Il programma dell’evento

L’appuntamento prenderà il via alle ore 15 con l’intervento di Ilaria Bertini, seguito dai saluti dei rappresentanti di Confimi Industria, Vincenza Frasca e Claudio Cioietto.

La presentazione tecnica sarà curata da Biagio Di Pietra, mentre la tavola rotonda moderata da Giovanni Puglisi vedrà il confronto tra esperienze del settore con interventi di Giuseppe Figlioli, Natale Geraci, Luca Frulli, Vito Bentivegna e Matteo Limoni.

Spazio al confronto con le imprese

Dalle 16:30 spazio agli incontri B2B, pensati per favorire il dialogo diretto tra imprese, tecnici e ricercatori. Un’occasione concreta per ricevere indicazioni personalizzate e individuare soluzioni innovative per migliorare l’efficienza energetica delle cantine, con benefici immediati in termini economici e ambientali.



