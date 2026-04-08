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Economia

» Agroalimentare
08/04/2026 18:00:00

Vinitaly 2026, Sicilia protagonista con 164 cantine

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La Sicilia si prepara a conquistare la scena di Verona con una partecipazione imponente: saranno 164 le cantine dell’Isola presenti dal 12 al 15 aprile. Un numero che conferma il ruolo sempre più centrale della regione nel panorama vitivinicolo nazionale e internazionale, grazie a una proposta orientata a qualità, sostenibilità e innovazione.

 

Sistema Sicilia: istituzioni e produttori in sinergia

A guidare la partecipazione sarà l’assessorato regionale dell’Agricoltura, insieme all’Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (IRVO) e alle principali realtà produttive, tra cui Assovini Sicilia e diversi consorzi. Il Padiglione 2 (Stand 96 H/I) ospiterà panel e masterclass dedicate ai vitigni autoctoni, coinvolgendo buyer e appassionati in un’esperienza immersiva.

 

Il primato del biologico e la forza del territorio

Il brand Sicilia continua ad attrarre operatori da tutto il mondo anche grazie a un primato significativo: è il più grande vigneto biologico d’Italia. La varietà dei suoli – vulcanici, calcarei e sabbiosi – insieme al clima favorevole, permette una produzione sostenibile e di alta qualità, con caratteristiche organolettiche fortemente identitarie.

 

Enoturismo e patrimonio culturale

Non solo vino, ma un intero sistema territoriale: con sette siti riconosciuti dall’UNESCO, la Sicilia si conferma una delle mete più attrattive per l’enoturismo europeo. Le degustazioni si intrecciano con cultura, archeologia, borghi e tradizioni gastronomiche, offrendo esperienze autentiche e complete.

 

Innovazione e controllo: il ruolo dell’IRVO

L’innovazione tecnologica rappresenta un altro punto di forza. L’IRVO porterà al Vinitaly sistemi avanzati di controllo e tracciabilità, con piattaforme digitali che garantiscono qualità e trasparenza lungo tutta la filiera. L’obiettivo è rafforzare il valore strategico delle produzioni siciliane, dal vino all’olio.

 

Un’esperienza che conquista i mercati internazionali

I mercati esteri guardano con crescente interesse alla Sicilia, considerata una filiera sostenibile, sperimentale e accogliente. Il vino diventa così non solo prodotto, ma esperienza: ogni bottiglia racconta storia, territorio e identità, trasformando ogni calice in un viaggio tra tradizione e innovazione.

 



Agroalimentare | 2026-04-08 18:00:00
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