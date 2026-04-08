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Cultura
08/04/2026 22:00:00

Gibellina celebra il Premio Strega: al via il bando BPER Art 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-04-2026/gibellina-celebra-il-premio-strega-al-via-il-bando-bper-art-2026-450.jpg

Gibellina, Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, si prepara a ospitare un importante appuntamento culturale che intreccia arte e letteratura: la mostra “BPER Art, una scultura alla cinquina del Premio Strega” e il lancio del bando per la nona edizione del concorso.

 

La mostra: otto sculture in esposizione

L’esposizione raccoglie le opere vincitrici delle precedenti edizioni del premio promosso da BPER Banca e sarà inaugurata il 18 aprile alle ore 15 presso il temporary showroom del progetto SEEDS, in largo Joseph Beuys.

La mostra si inserisce nel programma del fuori salone SEEDS – Blooming Art, che prenderà ufficialmente il via nella stessa giornata, arricchendo l’offerta culturale della città.

 

Il concorso: arte e letteratura a confronto

Il progetto, sostenuto da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e legato al prestigioso Premio Strega, giunge quest’anno alla sua nona edizione.

Il bando è rivolto agli studenti delle Accademie di Belle Arti italiane con l’obiettivo di creare un dialogo tra linguaggi artistici diversi, avvicinando il mondo delle arti visive a quello della letteratura contemporanea.

La scadenza per partecipare è fissata al 18 maggio 2026.

 

La commissione e la selezione

Le opere saranno valutate da una commissione composta da rappresentanti della Fondazione Bellonci e di Strega Alberti Benevento, con l’aggiunta di figure di rilievo del panorama artistico come l’artista Stefania Orrù e Evelina De Castro, direttrice del museo RISO di Palermo.

L’opera vincitrice sarà donata ai finalisti del Premio Strega, consolidando il legame tra arti visive e narrativa.

 

SEEDS – Blooming Art: il fuori salone culturale

Il progetto SEEDS – Blooming Art rappresenta il contenitore culturale degli eventi collaterali alla Capitale dell’Arte Contemporanea 2026. Curato da Massimo Mirabella, propone mostre, workshop e residenze artistiche internazionali.

L’iniziativa punta a valorizzare il territorio attraverso un dialogo tra arte contemporanea, archeologia e ruralità locale.

“Sarà un importante momento di contaminazione culturale e di rilievo promozionale per l’iniziativa e per la città”, ha dichiarato Mirabella.

 

Il ruolo di BPER Banca

BPER Banca è capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, che include realtà come Banco di Sardegna e BPER Banca Private Cesare Ponti.

Con circa 23 mila dipendenti, 2.000 filiali e 6 milioni di clienti, il gruppo conferma il proprio impegno anche nel sostegno alla cultura e ai giovani talenti.









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