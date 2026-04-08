Sicilia, 239 milioni per imprese, famiglie e lavoro: al via i primi bandi regionali

08/04/2026 10:00:00

Sostenere occupazione, investimenti e innovazione: sono questi gli obiettivi del nuovo pacchetto di misure economiche varato dal governo guidato da Renato Schifani. Attraverso Irfis – FinSicilia, la Regione mette in campo risorse complessive pari a 239 milioni di euro, previste dalla legge finanziaria regionale 2025, con l’intento di rafforzare il tessuto produttivo e favorire la crescita economica dell’Isola.

Il cronoprogramma degli avvisi pubblici è già definito e punta a garantire trasparenza e massima partecipazione. I primi bandi, dedicati alle assunzioni e agli investimenti, sono in pubblicazione proprio in questi giorni.

«Mettiamo a disposizione risorse concrete e consistenti per chi investe nel futuro della Sicilia – ha dichiarato Schifani –. Il nostro obiettivo è rendere il sistema economico più moderno, competitivo e capace di generare occupazione stabile».

Il cuore del programma è rappresentato da due misure principali: 150 milioni di euro destinati alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 9 gennaio 2026, per contrastare la precarietà e rafforzare il reddito delle famiglie; 50 milioni di euro per nuovi investimenti, con particolare attenzione all’innovazione e alla crescita dimensionale delle imprese.

A queste si aggiungono ulteriori linee di intervento18 milioni per il South working, per attrarre lavoratori da remoto;

12 milioni per l’efficientamento energetico e il sostegno ai soggetti più esposti ai rincari; 5 milioni per piccoli interventi edilizi con ricadute rapide sul territorio.

«Irfis si conferma uno strumento centrale per lo sviluppo economico regionale», ha sottolineato la presidente Iolanda Riolo.

Il calendario prevede, dopo i primi bandi dell’8 aprile, nuove misure nei giorni successivi fino al 22 aprile, mentre restano in fase di approvazione gli interventi legati ai bonus edilizi.

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Agricoltura, 98 milioni per nuovi imprenditori: pubblicate le graduatorie provvisorie

Un sostegno concreto per chi vuole avviare un’attività agricola in Sicilia. Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie dei bandi dedicati all’insediamento di giovani e nuovi agricoltori, per una dotazione complessiva di 98 milioni di euro nell’ambito del Piano strategico Pac 2023-2027.

Le risorse sono così suddivise:

78 milioni di euro per l’intervento Sre01, rivolto ai giovani agricoltori;

per l’intervento Sre01, rivolto ai giovani agricoltori; 20 milioni di euro per l’intervento Sre02, destinato ai nuovi imprenditori agricoli.

L’obiettivo è sostenere le fasi iniziali delle attività, favorendo il ricambio generazionale e l’ingresso di nuove competenze nel settore primario.

«Si tratta di una grande opportunità per chi vuole costruire un’agricoltura moderna e di qualità», ha dichiarato l’assessore regionale Luca Sammartino. «Un intervento importante per affrontare le sfide legate ai cambiamenti ambientali ed economici e a un mercato sempre più competitivo».

Il bando per i giovani è rivolto a imprenditori tra i 18 e i 41 anni non compiuti, mentre quello per i nuovi agricoltori riguarda la fascia tra i 41 e i 61 anni, purché si tratti di primo insediamento nel settore.

Le graduatorie, attualmente provvisorie, rappresentano un passaggio fondamentale per l’assegnazione dei contributi e confermano la volontà del governo regionale di investire sul futuro dell’agricoltura siciliana, puntando su innovazione, sostenibilità e nuove generazioni.



