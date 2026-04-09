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Cronaca
09/04/2026 07:00:00

9 Aprile: Israele continua i massacri, l’Iran richiude lo Stretto di Hormuz

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/9-aprile-israele-continua-i-massacri-l-iran-richiude-lo-stretto-di-hormuz-450.jpg

E' il 9 Aprile 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Israele ha bombardato il Libano con 160 missili in 10 minuti, facendo tra i 100 e i 200 morti, molti dei quali civili anche se l’obiettivo ufficiale erano le postazioni di Hezbollah. Colpito anche un convoglio Unifil: l’ambasciatore israeliano è stato convocato alla Farnesina
• In reazione agli attacchi israeliani, l’Iran ha chiuso nuovamente lo Stretto di Hormuz (che aveva riaperto ieri mattina, prima nave a transitare un mercantile battente bandiera liberiana)
• Nonostante la tregua, anche l’Iran ha continuato a lanciare attacchi contro le città israeliane e contro i Paesi del Golfo
• I colloqui sulla tregua che dovrebbero iniziare domani a Islamabad saranno a «porte chiuse»
• Da oggi in Israele riaprono le scuole, i luoghi di pellegrinaggio, e l’aeroporto Ben Gurion si prepara a tornare a regime


• Le quotazioni del petrolio sono scese a 91 dollari al barile per poi risalire sui 95 dollari, il prezzo del gas in Europa è sceso del 15,3 per cento chiudendo a 45,1 euro, le Borse sono cresciute
• A Petacciato, in Molise, una frana molto estesa – al momento la più estesa d’Europa – ha causato la chiusura dell’A14 e l’interruzione del traffico ferroviario (ma la circolazione in entrambi i casi dovrebbe riprendere nei prossimi giorni)
• Nel prossimo finesettimana molti treni verranno soppressi per lavori sulla tratta Roma-Firenze
• Sono iniziati i lavori di rimozione di 620 tonnellate di immondizia nella Terra dei Fuochi
• Approvato il «decreto bollette» che le riduce di 115 euro a chi ha Isee fino a 10 mila euro
• Oggi la premier Meloni terrà un’informativa alle Camere, e Tajani sarà a Milano per parlare con Marina Berlusconi
• Sono stati interrogati per 10 ore Di Vita padre e figlia, sopravvissuti all’avvelenamento da ricina che ha invece ucciso la madre e l’altra figlia
• La Cassazione ha annullato il fermo di Mohammad Hannoun, attivista e architetto palestinese, arrestato perché accusato di essere membro di Hamas
• Uno scialpinista è morto travolto da una valanga sul Cermis, in val di Fiemme
• L’omicida Elia Del Grande – 50 anni, nel 1998 uccise fratello e genitori – è stato catturato poco lontano da casa, nel varesotto. Era in fuga da quattro giorni
• Ci sarà un nuovo processo d’appello nei confronti di Alessandro Impagnatiello, che uccise la compagna incinta. Nel procedimento si stabilirà se riconoscere o meno l’aggravante della premeditazione
• Il pentito Gioacchino Amico – quello del selfie del febbraio 2019 con Meloni – ha detto di aver avuto rapporti con diversi politici di centrodestra
• Il trapper Baby Gang, in carcere a Busto Arsizio, è stato messo sotto sorveglianza particolare perché «gli altri detenuti lo riconoscono come figura carismatica»
• Il New York Times è convinto di aver scoperto chi si cela dietro al nom de plume Satoshi Nakamoto, usato dall’inventore dei Bitcoin: Adam Back, crittografo britannico (che però ha negato l’associazione)
• TikTok investirà un miliardo di euro in un centro dati in Finlandia, il secondo nel Paese
• Il ministro Giuli ha preso le distanze dalla Commissione che aveva deciso di non finanziare il documentario sulla morte di Giulio Regeni, e Mollicone ha detto che per fare ammenda il film verrà proiettato alla Camera
• La Spagna non vuole prestare Guernica di Picasso ai Paesi Baschi (Guernica è una città basca) perché, dice, è troppo fragile per essere spostata
• La Grecia vieterà l’accesso ai social media ai bambini di età inferiore ai 15 anni (anche l’Italia ci sta pensando)
• Claudia Conte, l’autoproclamatasi amante del ministro Piantedosi, fece la comparsa nel film Loro di Paolo Sorrentino, quello su Berlusconi
• Carlo Ancelotti rinnoverà il suo contratto come allenatore della Nazionale di calcio brasiliana fino al 2030
• Nonostante la cancellazione di quello di Londra, il concerto di Kanye West a Reggio Emilia si farà (sarà il 18 luglio)
• Sono morti il vignettista francese Jacques-Armand Cardon (89 anni), il neurologo Giuseppe Nappi (86), la nuora di Picasso Christine Ruiz-Picasso (97)

Titoli
Corriere della sera: Raid a Beirut, la tregua vacilla
la Repubblica: Bombe di Israele sulla tregua
La Stampa: Israele bombarda la tregua
Il Sole 24 Ore: Iran, i mercati corrono ma tregua a rischio / Libano, raid di Israele: centinaia di morti
Avvenire: Libano martoriato
Il Messaggero: Raid su Beirut ma le Borse volano
Il Giornale: Ombre rosse
Leggo: Carneficina di Israele in Libano
Qn: Iran, tregua già in bilico / Raid in Libano: colpita Unifil
Il Fatto: Apocalisse / ma per gli Usa
Libero: Trump fa la pace, la sinistra no
La Verità: L’ultima piroetta di Trump / (forse) ci evita il lockdown 
Il Mattino: Iran, la tregua è già a rischio / ma petrolio e gas in picchiata
il Quotidiano del Sud: La tregua c’è ma non si vede
il manifesto: Nient’altro / che guerra
Domani: Beirut, Israele massacra i civili / Così Netanyahu boicotta la tregua

 

 









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