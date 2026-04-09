9 Aprile: Israele continua i massacri, l’Iran richiude lo Stretto di Hormuz

09/04/2026 07:00:00

E' il 9 Aprile 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Israele ha bombardato il Libano con 160 missili in 10 minuti, facendo tra i 100 e i 200 morti, molti dei quali civili anche se l’obiettivo ufficiale erano le postazioni di Hezbollah. Colpito anche un convoglio Unifil: l’ambasciatore israeliano è stato convocato alla Farnesina

• In reazione agli attacchi israeliani, l’Iran ha chiuso nuovamente lo Stretto di Hormuz (che aveva riaperto ieri mattina, prima nave a transitare un mercantile battente bandiera liberiana)

• Nonostante la tregua, anche l’Iran ha continuato a lanciare attacchi contro le città israeliane e contro i Paesi del Golfo

• I colloqui sulla tregua che dovrebbero iniziare domani a Islamabad saranno a «porte chiuse»

• Da oggi in Israele riaprono le scuole, i luoghi di pellegrinaggio, e l’aeroporto Ben Gurion si prepara a tornare a regime



• Le quotazioni del petrolio sono scese a 91 dollari al barile per poi risalire sui 95 dollari, il prezzo del gas in Europa è sceso del 15,3 per cento chiudendo a 45,1 euro, le Borse sono cresciute

• A Petacciato, in Molise, una frana molto estesa – al momento la più estesa d’Europa – ha causato la chiusura dell’A14 e l’interruzione del traffico ferroviario (ma la circolazione in entrambi i casi dovrebbe riprendere nei prossimi giorni)

• Nel prossimo finesettimana molti treni verranno soppressi per lavori sulla tratta Roma-Firenze

• Sono iniziati i lavori di rimozione di 620 tonnellate di immondizia nella Terra dei Fuochi

• Approvato il «decreto bollette» che le riduce di 115 euro a chi ha Isee fino a 10 mila euro

• Oggi la premier Meloni terrà un’informativa alle Camere, e Tajani sarà a Milano per parlare con Marina Berlusconi

• Sono stati interrogati per 10 ore Di Vita padre e figlia, sopravvissuti all’avvelenamento da ricina che ha invece ucciso la madre e l’altra figlia

• La Cassazione ha annullato il fermo di Mohammad Hannoun, attivista e architetto palestinese, arrestato perché accusato di essere membro di Hamas

• Uno scialpinista è morto travolto da una valanga sul Cermis, in val di Fiemme

• L’omicida Elia Del Grande – 50 anni, nel 1998 uccise fratello e genitori – è stato catturato poco lontano da casa, nel varesotto. Era in fuga da quattro giorni

• Ci sarà un nuovo processo d’appello nei confronti di Alessandro Impagnatiello, che uccise la compagna incinta. Nel procedimento si stabilirà se riconoscere o meno l’aggravante della premeditazione

• Il pentito Gioacchino Amico – quello del selfie del febbraio 2019 con Meloni – ha detto di aver avuto rapporti con diversi politici di centrodestra

• Il trapper Baby Gang, in carcere a Busto Arsizio, è stato messo sotto sorveglianza particolare perché «gli altri detenuti lo riconoscono come figura carismatica»

• Il New York Times è convinto di aver scoperto chi si cela dietro al nom de plume Satoshi Nakamoto, usato dall’inventore dei Bitcoin: Adam Back, crittografo britannico (che però ha negato l’associazione)

• TikTok investirà un miliardo di euro in un centro dati in Finlandia, il secondo nel Paese

• Il ministro Giuli ha preso le distanze dalla Commissione che aveva deciso di non finanziare il documentario sulla morte di Giulio Regeni, e Mollicone ha detto che per fare ammenda il film verrà proiettato alla Camera

• La Spagna non vuole prestare Guernica di Picasso ai Paesi Baschi (Guernica è una città basca) perché, dice, è troppo fragile per essere spostata

• La Grecia vieterà l’accesso ai social media ai bambini di età inferiore ai 15 anni (anche l’Italia ci sta pensando)

• Claudia Conte, l’autoproclamatasi amante del ministro Piantedosi, fece la comparsa nel film Loro di Paolo Sorrentino, quello su Berlusconi

• Carlo Ancelotti rinnoverà il suo contratto come allenatore della Nazionale di calcio brasiliana fino al 2030

• Nonostante la cancellazione di quello di Londra, il concerto di Kanye West a Reggio Emilia si farà (sarà il 18 luglio)

• Sono morti il vignettista francese Jacques-Armand Cardon (89 anni), il neurologo Giuseppe Nappi (86), la nuora di Picasso Christine Ruiz-Picasso (97)



Titoli

Corriere della sera: Raid a Beirut, la tregua vacilla

la Repubblica: Bombe di Israele sulla tregua

La Stampa: Israele bombarda la tregua

Il Sole 24 Ore: Iran, i mercati corrono ma tregua a rischio / Libano, raid di Israele: centinaia di morti

Avvenire: Libano martoriato

Il Messaggero: Raid su Beirut ma le Borse volano

Il Giornale: Ombre rosse

Leggo: Carneficina di Israele in Libano

Qn: Iran, tregua già in bilico / Raid in Libano: colpita Unifil

Il Fatto: Apocalisse / ma per gli Usa

Libero: Trump fa la pace, la sinistra no

La Verità: L’ultima piroetta di Trump / (forse) ci evita il lockdown

Il Mattino: Iran, la tregua è già a rischio / ma petrolio e gas in picchiata

il Quotidiano del Sud: La tregua c’è ma non si vede

il manifesto: Nient’altro / che guerra

Domani: Beirut, Israele massacra i civili / Così Netanyahu boicotta la tregua



