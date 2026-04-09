Sold-out per "L'ultimo spettacolo" di Roberto Lipari a Campobello

09/04/2026 09:05:00

Grande attesa per i prossimi due appuntamenti della rassegna “Il Bello di Sicilia 3”, che vedranno protagonisti il comico Roberto Lipari e il cantautore Tony Esposito, rispettivamente il 12 e il 18 aprile, al Cine-Teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara.

Ha già fatto registrare il sold-out “L’ultimo spettacolo” di Roberto Lipari, che andrà in scena, domenica 12 aprile, alle ore 18.30, con un monologo esilarante, personale e surreale quanto basta, per raccontare vita quotidiana, sogni, dubbi e società senza filtri, con micidiale ironia.

Il comico palermitano, uno degli attori più versatili e amati della scena italiana, si metterà a nudo in uno show che miscela commedia autobiografica, satira sociale e momenti di puro intrattenimento. Attraverso monologhi, improvvisazioni e qualche incursione musicale, Lipari racconterà il suo personale viaggio nell’industria dello spettacolo, le sue paure, le sue vittorie e l’evoluzione del suo umorismo.

La vendita dei biglietti è ancora aperta, invece, per l’altro atteso appuntamento della rassegna: “Note di un autore latino – dalla world music a Pino Daniele”, in programma domenica 18 aprile, alle ore 21, sempre all’Olimpia di Campobello di Mazara. Tony Esposito, grande musicista e cantautore che è stato anche fra i collaboratori storici di Pino Daniele, si esibirà in un concerto dal sound inconfondibile per un omaggio alla musica dell’indimenticabile cantautore napoletano.

La terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia” è promossa dalla Quintosol Production con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e con il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani. Direttori artistici del cartellone sono Piero Di Stefano e Giacomo Maltese.

È possibile acquistare i biglietti per il concerto di Tony Esposito presso il punto vendita Sole Luna - Telefonia, in via Garibaldi, e sul sito www.ticketzeta.it.



