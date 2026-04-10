“Spiagge e Fondali Puliti”, weekend di volontariato anche nel Trapanese

10/04/2026 12:02:00

Torna anche in Sicilia “Spiagge e Fondali Puliti”, la storica campagna di Legambiente dedicata alla pulizia di coste e fondali. L’edizione 2026, la numero 36, si svolgerà dal 10 al 12 aprile in tutta Italia, coinvolgendo volontari, cittadini e associazioni in una grande mobilitazione ambientale.

L’obiettivo è chiaro: contrastare l’abbandono dei rifiuti, sensibilizzare sulla raccolta differenziata e promuovere la tutela dell’ecosistema marino. Quest’anno l’attenzione è puntata in particolare sui mozziconi di sigaretta, tra i rifiuti più diffusi e dannosi per mare e biodiversità.

Lo slogan scelto per questa edizione è “tiriamolisù, una spiaggia più pulita è una spiaggia più felice”, un invito diretto all’azione per restituire dignità e bellezza ai litorali.

In Sicilia, la campagna si inserisce nel progetto “Sicilia Munnizza Free”, che punta a promuovere un modello di economia circolare e a contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati.

Anche la provincia di Trapani partecipa con due appuntamenti. Sabato 11 aprile a Cornino, nel territorio di Custonaci, è in programma l’iniziativa “Ripuliamo Cala Buguto”, aperta a cittadini di tutte le età. Nello stesso giorno si terrà anche “Amiamo le nostre spiagge” a Marinella di Selinunte, nel comune di Castelvetrano. Qui gli appuntamenti.

Due giornate di impegno concreto per l’ambiente, che uniscono sensibilizzazione e partecipazione attiva, con l’obiettivo di restituire alle spiagge un volto più pulito e sostenibile.



