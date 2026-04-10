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Sport

» Atletica
10/04/2026 14:00:00

Atletica: si avvicina il termine per le iscrizioni della Sigel Marsala Marathon

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/atletica-si-avvicina-il-termine-per-le-iscrizioni-della-sigel-marsala-marathon-450.jpg

E’ sempre più vicino l’appuntamento con la Sigel Marsala Marathon che il 26 aprile porterà nella città lilibetana svariate centinaia di appassionati provenienti da ogni angolo d’Italia ma anche con una foltissima partecipazione estera. Gli organizzatori della Pol.Marsala Doc, capitanati dall’inesauribile Filippo Struppa hanno presentato la nuova bellissima medaglia, firmata da Vincenzo Maggio di Design&Progetto con un richiamo alla Sicilia ma anche alla figura di Garibaldi a cui la gara è storicamente legata. Due le tonalità, quella bronzea per la maratona e argentea per la mezza.
Presentati anche i pettorali personalizzati per la prova che, va ricordato, sarà chiamata ad attribuire i titoli regionali master sulla classica distanza dei 42,195 km completamente ridisegnati per l’occasione, trasformando la gara da una prova in circuito a una vera e propria “point to point”, attraverso due giri completamente diversi, a sud e a nord della città, intersecandosi all’arrivo per chiudere intanto la prova della mezza maratona.
Entro il 13 aprile c’è ancora la possibilità di accedere alla gara dei 21,097 km risparmiando, con un costo di 20 euro prima di incorrere in un ulteriore aumento. Per la maratona c’è tempo fino al 20 aprile per pagare 50 euro, ultima data utile per entrare a far parte di quella che sarà a tutti gli effetti una vera avventura. A tutti gli iscritti uno speciale gadget per una gara che sta rapidamente scalando le gerarchie nazionali. Per informazioni: Pol.Marsala Doc, www.marsalamarathon.it
 









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