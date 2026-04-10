10 Aprile: Meloni alle Camere, si stratta per il Libano, la breve tregua di Putin

10/04/2026 07:18:00

E' il 10 Aprile 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• In tv da Lilli Gruber Lucio Caracciolo si è detto convinto che Trump fosse pronto a sganciare l’atomica, e che a impedirglielo sia stato il Pentagono

• Nell’informativa alle Camere di ieri, la premier Meloni ha rassicurato sulla tenuta del governo, che – dice – resisterà fino a fine mandato. Ha attaccato Schlein, e in Senato si è presa le bordate di Renzi («siete un governo Vinavil!»)

• Netanyahu ha aperto ai negoziati diretti con il Libano, ma specificando che non implicano l’interruzione dei bombardamenti. Le trattative dovrebbero iniziare la prossima settimana a Washington

• Putin ha annunciato un cessate il fuoco di due giorni in occasione della Pasqua ortodossa

• La Russia ha messo al bando l’ong Memorial, che nel 2022 aveva vinto il premio Nobel per la Pace



• In visita a Praga, il presidente Mattarella ha condannato le recenti azioni di Israele in Libano, che ha definito «una tempesta di bombardamenti devastanti»

• Lo stretto di Hormuz continua a rimanere chiuso, o meglio, sotto il controllo dei pasdaran che si fanno pagare un pedaggio molto esoso (2 milioni di dollari a petroliera)

• I rappresentanti iraniani sono già arrivati a Islamabad per i colloqui di pace con gli americani

• È stato dichiarato morto cerebralmente il bambino che era stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel vicino a Rimini

• La Gip ha deciso che lo studente di 13 anni che accoltellò la prof andrà in comunità

• Il prezzo del petrolio è salito a 101,4 dollari al barile

• Alcune fonti hanno rivelato al Corriere che in Europa soltanto due Paesi avrebbero cherosene d’emergenza per gli aerei per 90 giorni, mentre la maggior parte non supererebbe una crisi più lunga di 30 giorni

• Nel fine settimana di Pasqua molti francesi sono sconfinati in Liguria per far benzina ai distributori italiani, visto che il carburante costa meno in Italia che in Francia

• Il governo ha stanziato complessivamente 50 milioni di euro per far fronte ai recenti danni causati dal maltempo nel Centro-Sud

• Stamattina è ripresa la circolazione dei treni tra Pescara e Foggia, interrotta a causa della frana di Petecciato, e da ieri ha riaperto la A14

• È stato deciso che a capo di Leonardo l’ad Roberto Cingolani verrà sostituito da Lorenzo Mariani

• La corte federale di Washington ha respinto il ricorso di Anthropic sulla sua classificazione come un rischio per la sicurezza nazionale

• Melania Trump ieri è apparsa a sorpresa in tv: ha voluto spiegare di non essere mai stata amica di Jeffrey Epstein

• Elon Musk ha aperto un profilo su TikTok. Primo post, un video dove sprona a «essere entusiasti del futuro»

• La Casa Bianca ha risposto così alle critiche di Clooney verso Trump: «L’unica persona che commette crimini di guerra è George Clooney, per i suoi film terribili e la sua pessima capacità di recitare»

• Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana. Si è saputo ieri, ma le dimissioni risalgono a dicembre

• È stata presentata la lista dei film che parteciperanno al prossimo festival di Cannes (12-23 maggio). Non c’è nessun film italiano, né tra quelli in concorso né nelle sezioni speciali

• Il pinguino imperatore è stato dichiarato specie in pericolo di estinzione

• In Conference League la Fiorentina è stata battuta dal Crystal Palace 3 a 0. E ai quarti di Europa League il Bologna ha perso contro l’Aston Villa per 1 a 3

• Agli Atp di Montecarlo Sinner ha battuto Machac (6-1, 6-7, 6-3) e si è qualificato per i quarti, Berrettini invece è stato eliminato da Fonseca

• La Cnn ha erroneamente dato la notizia della morte di Michael J. Fox, e lui ha dovuto smentire

• Sono morti l’attore svizzero Mario Adorf (95 anni), l’artista norvegese Siri Aurdal (88), il rapper statunitense Afrika Bambaataa (68), la storica britannica Averil Cameron (86)



Titoli

Corriere della sera: Meloni, sfida con le opposizioni

la Repubblica: Trump frena Netanyahu

La Stampa: Netanyahu, bombe e negoziati

Il Sole 24 Ore: Petrolio, export Usa da record (+30%)

Avvenire: Trattativa fra i raid

Il Messaggero: «Ora responsabilità»

Il Giornale: Meloni: «Io non scappo / Avanti fino al 2027»

Leggo: «Il governo resta fino alla fine»

Qn: Meloni blinda il governo / «Avanti fino alla fine»

Il Fatto: Il favoloso / mondo / di Meloni

Libero: Fuga dal Senato / è l’ora del bucatino

La Verità: La «rete» che prova a mettere / Conte al posto della Meloni

Il Mattino: Governo, Meloni rilancia

il Quotidiano del Sud: Meloni: avanti fino alla fine

il manifesto: La stiamo / perdendo

Domani: Libano, Netanyahu apre alla tregua / Le pressioni di Trump su Israele



