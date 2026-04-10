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Cultura
10/04/2026 13:05:00

“Marrobbio”, il corto di Damiano Impiccichè su RaiPlay

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/marrobbio-il-corto-di-damiano-impicciche-su-raiplay-450.jpg

C’è anche “Marrobbio”, cortometraggio del marsalese Damiano Impiccichè, tra le opere finaliste della XIX edizione del “Festival dei Tulipani di Seta Nera”, manifestazione dedicata al cinema sociale e realizzata in collaborazione con Rai Cinema Channel, Rai per la Sostenibilità, Rai Pubblica Utilità, Rai Isoradio, Ministero della Cultura e Regione Lazio.

 

Il corto è disponibile sulla piattaforma RaiPlay e partecipa al concorso per il “Premio Sorriso”, riconoscimento che verrà assegnato all’opera che riuscirà a ottenere il maggior numero di visualizzazioni.

“Marrobbio” racconta una storia intensa e profondamente legata al territorio. Protagonista è Mario, un bambino di 11 anni che, dopo un’esperienza extrasensoriale nel mare di Marsala, trova alcuni pezzi di legno appartenenti a un’imbarcazione di migranti affondata. Da quel momento nasce un dialogo con la nonna che porterà il giovane a elaborare una personale e simbolica risposta al dolore, immaginando un modo per “rinfrescare” le anime delle vittime.

 

Un racconto drammatico, prodotto da Taliari Produzioni Video, che affronta temi delicati come le migrazioni e la memoria, con uno sguardo poetico e intimo.

 

Il regista ha invitato i lettori a sostenere il cortometraggio sulla piattaforma RaiPlay: sarà proprio il numero di visualizzazioni a determinare l’assegnazione del premio.

 

Per vedere “Marrobbio” basta cercare il titolo sulla piattaforma RaiPlay, da smartphone, computer o smart tv. Un’occasione per sostenere una produzione indipendente e, allo stesso tempo, riflettere su una delle grandi tragedie contemporanee raccontata attraverso gli occhi di un bambino.

 









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