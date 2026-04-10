Elezioni Marsala, alleanze e nuove candidature a pochi giorni dalle liste

10/04/2026 06:00:00

Mancano pochi giorni alla presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio e la campagna elettorale a Marsala entra nella fase decisiva. Tra accordi politici, nuove candidature e strategie in movimento, gli schieramenti prendono forma mentre si definiscono gli ultimi equilibri in vista del voto.

Novità sul piano politico a Marsala: siglato un accordo tra ProgettiAmo Marsala e il partito di Luigi Marattin. Paolo Ruggieri, leader di ProgettiAmo Marsala, e il vicesegretario regionale Gianfranco Valenti dei Libdem hanno sottoscritto un’intesa di collaborazione tra le due realtà politiche: “A seguito di ponderate interlocuzioni, è stata raggiunta un’intesa non solo elettorale tra ProgettiAmo Marsala e il Partito Liberaldemocratico, che prevede anzitutto l’inserimento di alcuni candidati di quest’ultimo nella lista che il predetto movimento civico presenterà per le amministrative che si terranno a Marsala il 24 e 25 maggio 2026”.

Mario Ragusa sceglie Giulia Adamo



È sceso ufficialmente in campo a fianco di Giulia Adamo Mario Ragusa, funzionario dell’Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia. Sollecitato dall’onorevole Eleonora Lo Curto, che Ragusa definisce presenza costante e attenta, capace di ascoltare le criticità che attanagliano Marsala e di farsi portavoce di soluzioni concrete, ha deciso di candidarsi al Consiglio comunale.

Per Ragusa Adamo rappresenta la politica del fare: “Dobbiamo superare il vecchio modo di concepire la politica, un metodo che ha prodotto solo stasi e declino. L’economia locale è allo stremo e, senza strategie mirate, rischiamo di perdere definitivamente il nostro comparto vitivinicolo. Oggi lavorare in campagna non garantisce più un reddito minimo dignitoso; dobbiamo invertire questa rotta mettendo gli imprenditori nelle condizioni reali di investire e prosperare nel nostro territorio. Il mio programma non nasce dal nulla, ma riparte da intuizioni lungimiranti già inserite nel PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) voluto proprio da Giulia Adamo nel 2014 e approvato dalla Comunità Europea, ma colpevolmente ignorato da chi è venuto dopo. Intendo promuovere lo sfruttamento delle biomasse residuali dei nostri 7.000 ettari di vigneto per produrre energia e calore. Vogliamo produrre carburanti puliti, come l'e-diesel dai sottoprodotti della vinificazione, da destinare alle flotte pubbliche e ai trasporti turistici verso l’aeroporto. Il cuore della mia proposta è il recupero della CO₂ di fermentazione dei vini per la produzione di metano, gasolio e kerosene sintetico. Immaginate una Sicilia dove gli aerei che trasportano i turisti volano grazie a carburanti prodotti dalle nostre cantine. Quando realizzeremo questo, potremo dire con orgoglio che ogni bottiglia di vino consumata nel mondo avrà contribuito attivamente a salvare il pianeta”.

Nuccio-Pulizzi, in campo con AVS



Ha sciolto la riserva il consigliere comunale Daniele Nuccio, che ha deciso di scendere in campo insieme a Roberta Pulizzi, entrambi candidati nella lista di AVS.

Per Nuccio “all'interno della lista ci sono energie e competenze che meritano di raggiungere l’obiettivo. Con la consapevolezza di rafforzare l’idea del superamento dello sbarramento, ho deciso di prendere parte alla competizione elettorale in prima persona. Ed insieme a me anche Roberta Pulizzi”. La lista di AVS vedrà la presenza di 12 uomini e 12 donne.



